- Deputatul Nicusor Dan sustine intr-o postare pe Facebook ca cele sapte statii de incarcare a masinilor electrice inaugurate vineri de catre Primaria Capitalei se afla intr-o parcare ilegala.

- Primele sapte statii de incarcare a masinilor electrice din cele 300 care vor fi amplasate in Capitala au fost puse in functiune, vineri, in trei parcari administrate de Primaria Sectorului 4. Alte 40 de astfel de statii urmeaza sa fie montate pana la jumatatea anului viitor, anunta Primaria municipiului…

- Primaria Capitalei a inaugurat, vineri, 7 stații de incarcare a mașinilor electrice, in mai multe locuri din oraș, patru dintre acestea fiind amplasate in parcarea de langa Palatul Copiilor. Costul pentru o incarcare completa a unei mașini este de aproximativ 30 de lei informeaza mediafax. „Inregistram…

- Cinci noi proiecte care aduc beneficii traficului din Bucuresti, prin imbunatatirea transportului public in comun, au fost aprobate in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, anunta Primaria Capitalei. Este vorba despre patru proiecte care vizeaza achizitia de autobuze…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde 500 de vouchere a cate 10000 de lei persoanelor fizice sau juridice care dețin spații comerciale și care inființeaza stații de reincarcare rapida pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a CGMB,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa adopte o hotarare prin care sa stimuleze firmele din Capitala sa instaleze statii de incarcare pentru masini electrice. Astfel, anul viitor, Primaria va acorda 500 de vouchere in valoare de 10.000 de lei fiecare, firmelor care monteaza statii de…

- Primaria Oradea a stabilit amplasamentele pentru 16 statii de incarcare a vehiculelor electrice si intentioneaza ca, in decurs de un an, sa infiinteze o retea cu cel putin 33 de statii de incarcare cu energie electrica, incercand sa stimuleze folosirea masinilor electrice si hibrid pentru reducerea…

- In lume, exista o tendinta din ce in ce mai ridicata a oamenilor de a investi in masini electrice, in masini hibrid, care se alimenteaza de la o sursa de electricitate. Practic, cu o astfel de masina, nu va mai fi necesara alimentarea cu combustibil – benzina, motorina sau gaz – ci doar simpla racordare…