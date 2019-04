Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 12 aprilie – Romanii se pot inscrie, de astazi, in programele Rabla Clasic si Rabla Plus, de innoire a parcului auto national. In acest an, suma alocata pentru Programul Rabla este de peste 320 milioane de lei, pentru aproape 35 de mii de prime de casare, fiecare in valoare de 6.500 lei. Exista…

- Uniunea Europeana se doteaza, inaintea alegerilor din mai, cu un sistem de alerte care sa contracareze razboiul dezinformarii practicat de Federația Rusa. Statele membre sunt interconectate la o platforma care va permite o reacție rapida.

- Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei, compus din taxa pe valoare adaugata și impozit pe venit, cauzat bugetului de stat de catre reprezentanții unei firme din România, se arata într-un comunicat de presa…

- Firma Cura Domo din Austria asigura locuri de munca pe tot teritoriul Austriei atat pentru femei cat și pentru barbați, in meseria ingrijitori batrani la domiciliu. Va oferim: Salarii atractive in funcție de cunoștințele de limba germana și experiența in ingrijire Coordonatori…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu transmite timișorenilor ca, in drum spre 2021, cand Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, trebuie sa-și schimbe mentalitatea. Aceasta insemnand ca locuitorii urbei sa-și scoata locuințele la inchiriat in regim hotelier. The post Robu: Timisorenii ar trebui sa-și…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME) . Acesta are rolul de a proteja UE de o eventuala criza...

- Washingtonul intentioneaza sa-si intareasca prezenta militara in Polonia, tara care se simte amenintata de Rusia, pe langa contingentul actual de 4.000 de trupe desfasurate aici, a declarat miercuri ambasadoarea SUA la Varsovia, citata de AFP.

- Cunoscutul medic Vasi Radulescu scie ca povestea falsului chirurg italian care a ajuns sa opereze intr-un spital privat din Romania arata carentele unui sistem care poate fi pacalit de orice smecheras.