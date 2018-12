Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul de munca de la metrou s-a incheiat Stație de metrou din București. Foto: Ionuț Iamandi. În urma negocierilor de marti, 4 decembrie, conflictul de munca de la metrou s-a încheiat. Reprezentantii angajatilor si cei ai Metrorex au semnat noul Contract Colectiv de…

- Inspectoratul Teritorial de Munca și Poliția Timiș au demarat o ancheta dupa un accident de munca mortal care a avut loc pe santierul cartierului... The post Ancheta a ITM și a Poliției dupa un accident de munca mortal in Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ancheta a Inspectoratului Teritorial de Munca si a Politiei la una din firmele de constructii care lucreaza la ISHO, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte imobiliare din Banat. Ancheta a fost declansata dupa ce un macaragiu a murit, in miez de noapte, pe santier.

- De cand a devenit președintele FIFA, pe 26 februarie 2016, Gianni Infantino nu a fost niciodata intr-o poziție mai primejdioasa ca acum. Infantino e in centrul mai multor furtuni. Și totul i se trage de la Football Leaks. Sunt dovezi care dovedesc implicarea sa in afaceri cel puțin dubioase, scoase…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au fost sesizati luni de producerea unui accident de munca in localitatea Chirnogeni. Oamenii legii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat in varsta de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca anchetele privind protestul din 10 august nu sunt gestionate intr-un mod echilibrat, acuzand procurorii ca se axeaza doar pe ancheta privind intervenția jandarmilor, cercetarile in cauza in care sunt cautați participanții la protst…

- Cazul Magdalenei Șerban, supranumita „criminala de la metrou”, femeia care a ucis o tanara impingand-o sub roțile trenului și a incercat sa omoare in același mod o alta, i-a șocat pana și pe anchetatori. Libertatea v-a prezentat, in exclusivitate, declarațiile Magdalenei Șerban date in fața anchetatorilor.…