- Beijing, 2 apr /Agerpres/ - Statia spatiala chineza Tiangong-1 a reintrat in atmosfera terestra luni, in jurul orei 00,15 GMT, deasupra partii centrale a Pacificului de Sud, a anuntat CMSEO, Biroul chinez insarcinat cu coordonarea zborurilor spatiale cu echipaje umane la bord, transmit AFP si EFE. Modulul…

- Ministrul de Finante al Chinei a anuntat vineri ca va elimina impozitele pe profit pentru producatorii de cipuri pentru a dezvolta acest sector si a limita dependenta de cipuri aduse din import, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA, relateaza Mediafax . Masura vine in timp ce Statele Unite iau…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a facut o vizita neoficiala la Beijing, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping si s-a aratat dispus sa contribuie la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, scrie The Guardian, citand presa de stat din China. Agentia de stat Xinhua a confirmat informatiile neoficiale…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- China s-a angajat duminica sa isi deschida in continuare economia si sa adope reforme, reiterand ca va trata in mod egal companiile locale si straine si ca va proteja drepturile de proprietate intelectuala, transmite Reuters, conform news.ro.Angajamentul pentru reforme si tratament egal a…

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- China este pregatita sa lupte in razboiul sangeros impotriva dusmanilor sai, in efortul de a-si ocupa locul cuvenit in lume, a declarat, marti, presedintele Xi Jinping, intr-un discurs nationalist pentru o China reinnoita. "Reinnoirea natiunii chineze a devenit cel mai mare vis al poporului…

- China si-a prezentat noul guvern, un proces care are loc din cinci in cinci ani si care se inscrie anul acesta intr-o anumita continuitate, prin mentinerea in post a premierului Li Keqiang, relateaza AFP.

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP. "Lansam un apel tuturor partilor, in special Statelor…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz. Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din Statele Unite le recomanda americanilor sa evite folosirea unor dispozitive comercializate de producatorii chinezii. Modelele cu probleme ar fi, potrivit șefilor acestor agenții, ZTE si Huawei. In cadrul unei intalnirii a Comisiei de Informatii din Senatul…

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- Imagini uluitoare surprinse pe o autostrada din nordul Chinei. O cisterna cu GPL a luat foc și a explodat, iar mai multe vehicule au fost cuprinse de flacari. Incidentul a fost surprins de o camera instalata la bordul unei mașini. In imagini se vede cisterna rasturnata pe marginea autostrazii, care…

- Criza dintre Statele Unite și regimul de la Phenian este tot mai accentuate, iar in acest sens, China a decis sa iși intareasca și mai mult granița cu Coreea de Nord. Unitați Militare din Yanbian au fost r...

- Hong Kong interzice comertul cu fildes, denumit si "aurul alb", dupa ce deputatii au votat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii, care urmeaza sa intre in vigoare pana in 2021, relateaza AFP. Decizia vine dupa ce la sfarsitul anului trecut, China a interzis la randul sau comercializarea…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- Mai multe regiuni din China erau afectate de zapada abundenta sambata, ce a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua. In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai mult de 30 de autostrazi…

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a afirmat ca nu poate exclude posibilitatea unui atac din partea Chinei asupra insulei, pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua parti, relateaza marti agentia Reuters. Relatiile intre Beijing si Taipei s-au racit considerabil dupa ce Tsai Ing-wen,…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- India a testat, joi, o racheta balistica cu raza lunga de actiune capabila sa transporte arme nucleare, iar expertii sustin ca racheta ar avea capacitatea de a lovi aproape intregul teritoriu al Chinei, relateaza The New York Times.

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.