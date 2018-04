Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul spatial chinez Tiangong-1 s-a dezintegrat la reintrarea sa in atmosfera terestra luni, deasupra partii centrale a Pacificului de Sud, dupa un zbor necontrolat pe orbita care a durat aproximativ doi ani, informeaza AFP. Dupa mai multe zile de incertitudini, fostul laborator spatial a reintrat…

- Reintrarea statiei spatiale chineze Tiangong-1 si prabusirea ei pe Pamant va avea loc mai tarziu decat estimarile initiale, oamenii de stiinta avand si date mai precise in privinta zonei spre care se vor indrepta resturile laboratorului spatial.

- Fosta statie spatiala chineza Tiangong-1 se indreapta spre Pamant mai lent decat fusese estimat inital, iar intrarea in atmosfera pamantului va avea loc abia luni dimineata GMT, a anuntat sambata Agentia Spatiala Europeana.

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) transmite sambata ca Statia spatiala chineza Tiangong-1 va intra in atmosfera luni dimineața, mai tarziu decat se estimase inițial deoarece viteza cu care se deplaseaza este mai lenta, scrie AFP, citat de Agerpres. ESA prevazuse ca Tiangong-1 va intra in atmosfera Pamantului…

- Statia spatiala chineza Tiangong-1 se va dezintegra deasupra Terrei cel mai probabil luni. Stația se indreapta spre Pamant mai lent decat fusese estimat. Specialiștii chinezi spun ca va fi un spectacol ''splendid'', asemanator unei ploi de meteoriti.

- Statia spatiala chineza dezafectata care se indreapta spre Terra inainteaza mai lent decat estimarile initiale si ar putea intra in atmosfera terestra abia luni dimineata GMT, a precizat sambata Agentia Spatiala Europeana (ESA), informeaza AFP. ESA, care monitorizeaza deplasarea laboratorului…

- Autoritatile din China afirma ca nu exista motive de ingrijorare din cauza statiei spatiale Tiangong-1 care se va dezintegra deasupra Terrei in zilele urmatoare. Mai mult, au promis, dimpotriva, ca intrarea in atmosfera a fostului avanpost spatial chinez va reprezenta un “spectacol splendid”,…

- ANUNT DE ULTIMA ORA - STATIA SPATIALA CHINEZA scapata de sub control se va prabusi in mai putin de 24 de ore. Fragmentele ar putea sa cada si in SUDUL ROMANIEI. Buzoienii pot vedea spectacolul unic de pe cer. Reamintim - O statie spatiala chineza de 8,5 tone si-a accelerat coborarea necontrolata catre…

- Statia spatiala Chineza Tiangong-1 s-ar putea prabusi pe Pamant weekend-ul acestea. China a pierdut comunicarea cu modulul, asadar caderea nu va fi controlata, insa cercetatorii sustin ca exista un risc redus ca parti din Tiangong-1...

- Laboratorul Tiangong-1 ar urma sa reintre in atmosfera intre sambata si luni, potrivit agentiei spatiale chineze. Agentia spatiala europeana (ESA) evoca o fereastra mai redusa, intre sambata 12,00 GMT si duminica dupa-amiaza. "Oamenii nu au niciun motiv de ingrijorare", a afirmat pe o retea sociala…

- Ar trebui sa fim ingrijorați de dezintegrarea stației spațiale chineze deasupra Pamantului, in zilele urmatoare? China ne asigura ca nu și promite chiar un spectacol "splendid", asemanator cu o ploaie de meteoriți, scrie AFP.

- Laboratorul spatial chinezesc Tiangong-1, scapat de sub control de doi ani, se va prabusi pe Pamant intr-una din urmatoarele zile, potrivit estimarilor Agentiei Spatiale Europene (ESA), care monitorizeaza coborarea modulului orbital.

- Stația spațiala Tiangong-1 o sa cada pe Pamant intre 30 martie și 2 aprilie. Doar anumite parți ale stației spațiale chinezești ar putea sa loveasca Pamantul, susțin oamenii de știința ai Agenției Spațiale Europene. Timpul și locul...

- Statia spatiala chineza Tiangong-1 se va prabusi pe Pamant intre 30 martie si 2 aprilie, anunta presa internationala, citat de observator.tvDupa 7 ani petrecuti pe orbita, structura ar putea sa cada undeva in sudul Frantei, sau in Corsica.

- Statia spatiala Tiangong-1 a fost parte a ambitiosului program spatial chinez si prototipul viitoarei statii spatiale cu echipaj uman, care ar urma sa devina functionala in 2022.Statia Tiangong-1 a fost plasata pe orbita in 2011 si si-a incheiat misiunea dupa cinci ani. In scurt timp, sistemul…

- Primul laborator spațial experimental ridicat pe orbita de China va reveni pe Pamant intre 31 martie și 4 aprilie. In mod normal, aparatul ar trebui sa arda complet in atmosfera, conform declarației Autoritații Spațiale Chineze.

- Dupa 7 ani petrecuti pe orbita, structura ar putea sa cada undeva in sudul Frantei, sau in Corsica. Statia, ce cantarește aproximativ 8,5 tone, va arde in mare parte dupa ce va reintra in atmosfera planetei.

- O statie spatiala chineza de 8,5 tone si-a accelerat coborarea necontrolata catre Pamant si se preconizeaza ca se va prabusi in cateva luni, scrie Guardian. Tiangog-1, “Palatul ceresc”, a fost lansat in 2011, fiind descris drept un “puternic simbol politic” al Chinei, parte a unei ambitioase campanii…

- Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie - 6 aprilie, potrivit ESA."Cu trei-patru zile inainte putem afla ziua exacta si, in aceiasi zi, putem determina momentul exact intr-un interval de cateva ore", a declarat…

- Parti din fosta statie spatiala dezafectata Tiangong-1 vor cadea pe Pamant in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de DPA. Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie - 6 aprilie, potrivit…

- In ce orașe s-ar putea prabuși stația spațiala Tiangong-1. Ieșita de sub control, stația spațiala chinezeasca Tiangong-1, care are la bord chimicale ”foarte toxice” ar putea lovi un numar mare de orașe mari, inclusiv Roma, New York sau Beijing, arata cercetatorii.

- O Statie Spatiala de aproape noua tone se va prabusi pe Pamant in urmatoarele saptamani. Este vorba despre Tiangong-1 si apartine chinezilor. Dupa ce in urma cu doi ani au pierdut legatura cu Statia, oamenii de stiinta au incercat sa-i urmareasca traseul haotic pe Orbita.

- Oamenii de știința spun ca este greu de calculat locul exact in care se va produce impactul, dar ca cel mai probabil vor fi zone din Europa, SUA, Australia și Noua Zeelanda. Specialiștii de la Aerospace Corporation estimeaza ca Tiangong-1 va reintra in atmosfera in prima saptamana a lunii…

- O statie spatiala chineza, ce cantareste 8,5 tone, va cadea pe Pamant in luna aprilie. Anuntul a fost facut de oamenii de stiinta de la NASA. Ei au mai adaugat ca, in urmatoarea perioada, vor putea stabili cu exactitate ziua, data si locul in care obiectul se va prabusi.

