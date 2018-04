Stiri pe aceeasi tema

- Statia spatiala chineza Tiangong-1 a reintrat in atmosfera terestra luni, in jurul orei 00,15 GMT, deasupra partii centrale a Pacificului de Sud, a anuntat CMSEO, Biroul chinez insarcinat cu coordonarea zborurilor spatiale cu echipaje umane la bord, transmit AFP si EFE. Modulul spatial dezafectat,…

- Reintrarea statiei spatiale chineze Tiangong-1 si prabusirea ei pe Pamant va avea loc mai tarziu decat estimarile initiale, oamenii de stiinta avand si date mai precise in privinta zonei spre care se vor indrepta resturile laboratorului spatial.

- Statia spatiala chineza Tiangong-1 se va dezintegra deasupra Terrei cel mai probabil luni. Stația se indreapta spre Pamant mai lent decat fusese estimat. Specialiștii chinezi spun ca va fi un spectacol ''splendid'', asemanator unei ploi de meteoriti.

- Autoritatile din China afirma ca nu exista motive de ingrijorare din cauza statiei spatiale Tiangong-1 care se va dezintegra deasupra Terrei in zilele urmatoare. Mai mult, au promis, dimpotriva, ca intrarea in atmosfera a fostului avanpost spatial chinez va reprezenta un “spectacol splendid”,…

- Ministrul de Finante al Chinei a anuntat vineri ca va elimina impozitele pe profit pentru producatorii de cipuri pentru a dezvolta acest sector si a limita dependenta de cipuri aduse din import, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA, relateaza Mediafax . Masura vine in timp ce Statele Unite iau…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a facut o vizita neoficiala la Beijing, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping si s-a aratat dispus sa contribuie la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, scrie The Guardian, citand presa de stat din China. Agentia de stat Xinhua a confirmat informatiile neoficiale…

- Statia spatiala Tiangong-1 a fost parte a ambitiosului program spatial chinez si prototipul viitoarei statii spatiale cu echipaj uman, care ar urma sa devina functionala in 2022.Statia Tiangong-1 a fost plasata pe orbita in 2011 si si-a incheiat misiunea dupa cinci ani. In scurt timp, sistemul…

- Primul laborator spațial experimental ridicat pe orbita de China va reveni pe Pamant intre 31 martie și 4 aprilie. In mod normal, aparatul ar trebui sa arda complet in atmosfera, conform declarației Autoritații Spațiale Chineze.

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- China s-a angajat duminica sa isi deschida in continuare economia si sa adope reforme, reiterand ca va trata in mod egal companiile locale si straine si ca va proteja drepturile de proprietate intelectuala, transmite Reuters, conform news.ro.Angajamentul pentru reforme si tratament egal a…

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- China este pregatita sa lupte in razboiul sangeros impotriva dusmanilor sai, in efortul de a-si ocupa locul cuvenit in lume, a declarat, marti, presedintele Xi Jinping, intr-un discurs nationalist pentru o China reinnoita. "Reinnoirea natiunii chineze a devenit cel mai mare vis al poporului…

- China si-a prezentat noul guvern, un proces care are loc din cinci in cinci ani si care se inscrie anul acesta intr-o anumita continuitate, prin mentinerea in post a premierului Li Keqiang, relateaza AFP.

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a politologului Valentin Naumescu pe tema apropierii intre cele doua Corei rivale, dar și a implicațiilor sale asupra jocurilor de putere din Asia dintre China și SUA.Contributors.ro: Jocul in Asia și in Pacificul de Vest…

- Spectacol pe cerul Chinei. Locuitorii din Harbin, in nord-estul țarii, au putut vedea un fenomen rar: imaginea a trei sori. Nu era o imagine reala, ci o iluzie optica provocata de acumularea unor cristale de gheata in atmosfera.

- Peste un minut si treizeci de secunde a durat intreaga inginerie pana cand mingea a intrat in cos Spectacol total la facultatea Georgia Tech din Statele Unite. Baschetbalistii de la Harlem Globetrotters au reusit alaturi de studenti sa marcheze un cos incredibil.

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat miercuri China sa nu lege investitiile in Balcani de chestiunile politice, in contextul in care regimul comunist de la Beijing este acuzat ca incearca sa faca din aceasta regiune o baza de extindere a influentei sale in Europa.

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Atmosfera incendiara la Encarnacion, in Paraguay, unde a inceput traditionalul carnaval care tine o luna intreaga.Localitatea, cunoscuta drept "capitala carnavalului din Paraguay", a fost luata cu asalt de mii de turisti, care nu au fost descurajati de ploaia marunta.

- China a anuntat joi ca a fost invitata sa participe la un exercitiu naval sub comandament american, in pofida tensiunilor dintre Beijing si Washington in Marea Chinei de Sud, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am primit invitatia americana', a indicat Wu Qian, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.