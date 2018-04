Stiri pe aceeasi tema

- Reintrarea statiei spatiale chineze Tiangong-1 si prabusirea ei pe Pamant va avea loc mai tarziu decat estimarile initiale, oamenii de stiinta avand si date mai precise in privinta zonei spre care se vor indrepta resturile laboratorului spatial.

- Laboratorul spatial chinezesc Tiangong-1, scapat de sub control de doi ani, se va prabusi pe Pamant intr-una din urmatoarele zile, potrivit estimarilor Agentiei Spatiale Europene (ESA), care monitorizeaza coborarea modulului orbital.

- Stația spațiala chineza Tiangong-1, se preconizeaza sa reintre in atmosfera terestra in aproximativ 70 de ore și va ajunge pe pamant sambata noaptea, scrie Daily Mail. Tiangong-1, care transporta substante chimice foarte toxice ar putea sa se prabușeasca intr-o serie de zone foarte populate, spun…

- Indicele calitatii aerului s-a situat miercuri la Beijing la un nivel considerat periculos pentru sanatate, ca urmare a unei furtuni de nisip provenita din Mongolia si care a invaluit capitala chineza intr-un nor de praf si poluare reducand considerabil vizibilitatea, relateaza EFE. Concentratia…

- Prima statie spatiala a chinezilor se va prabusi pe Pamant, cel mai probabil in cursul zilei de vineri. Chinezii au pierdut controlul asupra laboratorului spatial Tiangong 1, lansat cu succes in 2011, iar acesta nu va supravietui reintrarii in atmosfera terestra, majoritatea componentelor urmand sa…

- Statia spatiala Tiangong-1 a fost parte a ambitiosului program spatial chinez si prototipul viitoarei statii spatiale cu echipaj uman, care ar urma sa devina functionala in 2022.Statia Tiangong-1 a fost plasata pe orbita in 2011 si si-a incheiat misiunea dupa cinci ani. In scurt timp, sistemul…

- Primul laborator spațial experimental ridicat pe orbita de China va reveni pe Pamant intre 31 martie și 4 aprilie. In mod normal, aparatul ar trebui sa arda complet in atmosfera, conform declarației Autoritații Spațiale Chineze.

- O statie spatiala chineza de 8,5 tone si-a accelerat coborarea necontrolata catre Pamant si se preconizeaza ca se va prabusi in cateva luni, scrie Guardian. Tiangog-1, “Palatul ceresc”, a fost lansat in 2011, fiind descris drept un “puternic simbol politic” al Chinei, parte a unei ambitioase campanii…

- In ce orașe s-ar putea prabuși stația spațiala Tiangong-1. Ieșita de sub control, stația spațiala chinezeasca Tiangong-1, care are la bord chimicale ”foarte toxice” ar putea lovi un numar mare de orașe mari, inclusiv Roma, New York sau Beijing, arata cercetatorii.

- In urma cu patru ani, zborul MH370 al companiei Malaysia Airlines a disparut deasupra Oceanului Indian, in timpul unei curse de la Kuala Lumpur la Beijing. Un cautator australian de epave susține ca a identificat locul unde s-ar fi prabușit avionul. Boeingul 777 care avea la bord 239 de oameni a disparut…

- Badalau va fi președintele Consiliului Național al PSD; Anunțul a fost facut vineri de Liviu Dragnea, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național, in care s-au validat toate candidaturile pentru funcțiile din Biroul Permanent Național, ce vor fi supuse votului Congresului Extraordinar de sambata,…

- Conducerea PSD valideaza candidaturile pentru Congresul Extraordinar de sambata. Lista finala va fi supus votului, in Comitetul Executiv Național al partidului, care se reunește la ora 11.00 la Palatul Parlamentului. Se va verifica daca se respecta Statutul PSD, care cere ca orice candidatura sa fie…

- Libertatea.ro: Lista finala a candidaților pentru conducerea PSD. Joi, la ora 16.00, a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor celor care vor sa ocupe in viitorul Biroul permanent funcțiile de președinte executiv, secretar general și 16 funcții de vicepreședinte, opt barbați și opt…

- O Statie Spatiala de aproape noua tone se va prabusi pe Pamant in urmatoarele saptamani. Este vorba despre Tiangong-1 si apartine chinezilor. Dupa ce in urma cu doi ani au pierdut legatura cu Statia, oamenii de stiinta au incercat sa-i urmareasca traseul haotic pe Orbita.

- Oamenii de știința spun ca este greu de calculat locul exact in care se va produce impactul, dar ca cel mai probabil vor fi zone din Europa, SUA, Australia și Noua Zeelanda. Specialiștii de la Aerospace Corporation estimeaza ca Tiangong-1 va reintra in atmosfera in prima saptamana a lunii…

- Berbec In martie Berbecul poate primi o multime de informatii pe care sa le impartaseasca cu oamenii din jurul sau. Venus si Saturn, care nu raspund la problemele lor din pozitie lor obisnuita, le vor sustine cauza si nu pot decat sa multumeasca cu adevarat si sa se bucure de asta. Dar…

- O statie spatiala chineza, ce cantareste 8,5 tone, va cadea pe Pamant in luna aprilie. Anuntul a fost facut de oamenii de stiinta de la NASA. Ei au mai adaugat ca, in urmatoarea perioada, vor putea stabili cu exactitate ziua, data si locul in care obiectul se va prabusi.

- Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea situatiilor de dezastru. Nu au fost inregistrare victime, a adaugat acesta.Vulcanul cu o inaltime…

- Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii Nationale a Letoniei a fost retinut sambata seara de catre Biroul de prevenire si combatere a coruptiei, dupa ce a fost interogat mai bine de 7 ore, potrivit BBC. Nu se cunosc foarte multe detalii despre acest caz, dar autoritatile letone au efectuat o serie…

- Municipalitatea a semnat contractul pentru lucrarile de executie a celor 43 de strazi care nu au vazut niciodata asfaltul – dintr-un total de 56, cate erau in iulie 2016-, iar asfaltarea acestora ar putea incepe luna viitoare, a anutat primarul Constantin Toma in raportul saptamanal catre buzoieni,…

- Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul de organizare.

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința persoanele netransportabile care nu au un act de identitate valabil ca pot solicita Serviciului de Evidenta Persoanelor Deva deplasarea cu statia mobila la domiciliu, pentru preluarea imaginii si a documentelor prevazute de lege pentru eliberarea actului…

- Casa Romano – Chineza impreuna cu Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucuresti serbeaza Anul Nou Chinezesc - Anul Cainelui de Pamant la Ateneul Roman in data de sambata 10 februarie 2018, ora 18.30. Spectacolul de Gala este sustinut de grupul etnic „Nair Band” din China si trupa de copii „AS” a…

- Maria Ghiorghiu crede ca vom asista la o invazie extraterestra in viitorul apropiat. Acest lucru a fost dezvaluit intr-o postare pe blogul personal. „Vad un cer de noapte plin de obiecte zburatoare neidentificate (OZN-uri). Aud un glas care spune așa: 'Publicul din atmosfera!' Și, cu adevarat,…

- China a anuntat joi ca a fost invitata sa participe la un exercitiu naval sub comandament american, in pofida tensiunilor dintre Beijing si Washington in Marea Chinei de Sud, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am primit invitatia americana', a indicat Wu Qian, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Economia chineza, a doua economie a lumii, a inregistrat o performanta peste asteptari in 2017 cu o crestere anuala de 6,9%, peste tinta oficiala de 6,5%, gratie exporturilor si vanzarilor cu amanuntul, arata datele publicate joi de Biroul national de statistica din China, informeaza AFP, preluata de…

- Economia chineza, a doua economie a lumii, a inregistrat o performanta peste asteptari in 2017 cu o crestere anuala de 6,9%, peste tinta oficiala de 6,5%, gratie exporturilor si vanzarilor cu amanuntul, arata datele publicate joi de Biroul national de statistica din China, informeaza AFP.

- Draga Olteanu Matei susține ca a avut mai multe vise premonitorii, care i-au marcat viața persoanala, dar și cariera. Marea actrița marturisește ca, in urma cu 50 de ani, la debutul in cariera, Iisus i-a aparut in vis. „Stefan Banica a plecat intr-un turneu in Israel, și a jucat atat de bine, ca i s-a…

- In cadrul programului Chang'e, misiunea Chang'e 4 va incepe prin explorarea partii intunecate a Lunii, unde va studia geologia locala si va testa efectele gravitatiei satelitului nostru natural asupra insectelor si plantelor.

- Numarul nord-coreenilor care “dezerteaza” – mai putin de o suta pe luna – a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un total de 1.172 de nord-coreeni au…

- Calitatea aerului din Beijing s-a imbunatatit considerabil in 2017, indicatorii meteo atingand cele mai bune niveluri ale lor de la demararea masurilor de controlare a poluarii in urma cu cinci ani, au anuntat miercuri reprezentantii municipalitatii chineze, citati de AFP. Capitala chineza…