- O femeie, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre bulevardul 1 Mai catre strada Caraiman, unde in dreptul unei treceri pentru pietoni, a surprins si accidentat usor un barbat, de 45 de ani, care se angajase in traversarea strazii, pe marcaj pietonal.Soferita…

- In pofida durerii, barbatii din estul Chinei se arunca cu curaj, cu trupurile dezgolite, in mijlocul focurilor de artificii, in cadrul unei sarbatori traditionale de Anul Nou lunar, relateaza...

- BERBEC Inca de la inceputul acestei saptamani vei avea noroc la bani. Sansele care ti se ofera nu pot fi ignorate, cu toate ca nici situatia in care te afli acum nu e rea deloc. Cel mai probabil vei primi o oferta de munca irezistibila careia nu ii vei putea spune nu. Vestea buna e…

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- Cu populatia sa numeroasa, suprafata de terenuri agricole limitata si un consum in crestere de carne, China si-a inmultit achizitiile de terenuri agricole in strainatate, iar in prezent este interesata de graul francez, informeaza AFP. China detine o cincime din populatia mondiala si mai…

- Atacantul argentinian a fost surprins lovind un suporter, la finalul meciului, insa fotbalistul a sustinut ca a fost scuipat si injurat de fanul respectiv. Suporterul a incercat sa-l loveasca pe starul argentinian, acesta din urma s-a ferit si l-a lovit pe suporter inainte de a fi tras de fundasul lui…

- Un hot de telefoane din Iasi a fost identificat si retinut de catre politisti, dupa ce a lovit un trecator si i-a furat telefonul mobil. Si telefonul furat a fost gasit de catre politisti, acestia inapoindu-i-l proprietarului de drept. „La data de 14 ianuarie, politistii au condus la cercetari un barbat…

- Vulcanul Kikai Caldera este, la ora actuala, cea mai mare amenintare pentru sute de milioane de oameni si pentru mediu. Astfel, cenusa degajata de vulcan ar putea provoca o "iarna vulcanica" ce va duce la extinctia unor zone, precum si seisme urmate de tsunami apocaliptice in Pacificul de…

- Un barbat de 33 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident de circulatie, neacordand prioritate de trecere intr-o intersectie unui autovehicul care avea acest drept.

- Bilantul victimelor cutremurului devastator care a lovit in aceasta saptamana Taiwanul a crescut la 15, dupa ce echipele de salvare au descoperit sambata corpurile a inca trei victime - un barbat, o femeie si un baiat - intr-o cladire partial daramata, au informat autoritatile, citate de DPA. Cei trei…

- Biletul zilei: Meciul de la Munchen are o favorita certa, insa pariul nostru nu va fi pe un semn clasic, ”1,x,2”. Pariem pe goluri, intr-o disputa in care și Schalke poate avea un cuvant de spus. ”Minerii” au debutat oscilant in acest an, iar pe ”Allianz Arena” vor trebui sa forțeze la maximum…

- Ce a pațit un barbat care a stat 30 de minute pe toaleta. Un barbat din sud-estul Chinei a fost adus de urgența la spital, la miezul nopții, dupa ce ce a observat ca o umflatura in forma de minge i-a cazut din anus in timp ce se afla pe toaleta. Doctorii au spus ca umflatura era atașata de partea sa…

- Inchisoare cu executare pentru patronul unei firme de internet, acuzat de procurori ca, in ianuarie 2016, a lovit intentionat cu masina un angajat al societatii Electrica. Denis Toader, fratele fostului consilier local Florin Toader, fin al fostului primar Constantin Boscodeala, a fost condamnat de…

- Ultimul sondaj realizat de cei de la CURS nu arata deloc bine pentru PSD, asta chiar daca social-democratii raman pe primul loc in topul preferintelor romanilor. Astfel, PSD ar fi votat de 42% dintre romani, in timp ce 27% ar vota cu cei din PNL. Liberalii inregistreaza o crestere continua, spre…

- ,,Ceea ce se întâmpla în Statele Unite seamana izbitor cu ceea ce se întâmpla în România, semana, dar nu rasare'' a declarat profesorul Bogdan Glavan.

- Utilizand teoria microlentilei gravitationale - un fenomen astronomic si, totodata, singura metoda cunoscuta pana in prezent ce permite descoperirea unor planete aflate la distante uriase fata de Terra -, cercetatorii americani au putut sa detecteze corpuri ceresti aflate in alte galaxii decat Calea…

- Trei angajați ai operatorului de gaz din Piatra Neamț au suferit arsuri in timp ce efectuau lucrari la o conducta pe care o fisurasera lucratori de la Apa. Incidentul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, cand muncitorii de la rețeaua de apa au incercat sa repare o țeava și au lovit cu buldoexcavatorul…

- Atunci cand lucrezi intr-o echipa, mai ales in cazul in care te afli in perioada de proba, este exrem de important sa incerci cu tot dinadinsul sa te evidențiezi prin munca, implicare, seriozitate și inițiativa. Poate parea doar o banala teoretizare a modului in care ar trebui sa arate angajatul-model,…

- “În jurul orei 23.50, un tânar de 19 ani din Zalau, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat în coliziune cu sase autovehicule parcate. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Conducatorul…

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia bulevardului IC Bratianu cu strada Theodor Burada. Potrivit primelor informatii un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni.Mai multe rude ale copilului s au adunat la locul accidentului. ...

- Deșeurile aruncate in aer, drintr-o aeronava, in timpul zborului, au creat confuzie si panica printre indienii din satul Fazilpur Badli. Nu este vorba nici de vreun banc, nici de vreo comedie. Dupa ce resturile de la toaleta au aterizat intr-un camp , mai multi locuitori au crezut ca au de-a face cu…

- Tone de deseuri medicale nereciclate au fost depistate de politisti intr-un depozit din Cahul. Resturile au fost colectate si transportate de o firma, care s-a obligat sa le recicleze.Agentul economic avea semnate mai multe contracte cu spitale private si publice din tara.

- Un pieton a fost lovit de un tramvai in pasajul Obor din Capitala. Victima este inconstienta. Conform primelor informatii, este vorba de un barbat cu varsta de aproximativ 60 de ani. A fost lovit de...

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a plecat duminica intr-un turneu de o saptamana in Asia care include Indonezia si Vietnamul, doua tari cu care Washingtonul doreste sa aprofundeze cooperarea sa militara intr-un context international "competitiv" in fata ascensiunii Chinei, relateaza AFP.…

- Un asteroid ce a fost inclus de NASA in categoria corpurilor ceresti "potential periculoase" va trece pe langa Terra pe 4 februaie, la o distanta de 4,2 milioane de kilometri, informeaza leparisien.fr.

- Rapper-ul american Fredo Santana a murit la varsta de doar 27 de ani. Deocamdata, cauza decesului este necunoscuta. Cantaretul a fost gasit fara suflare la resedinta lui din Los Angeles, iar autop...

- Un barbat din Dambovița proaspat eliberat din penitenciar ilustreaza perfect zicala: naravul din fire n-are mantuire. Barbatul a fost prins la furat, la doar zece ore de la momentul in care ieșise pe poarta penitenciarului, fiind eliberat condiționat. El a fost reținut pentru 24 de ore și are toate…

- Polițiștii au identificat un conducator auto care a lovit un minor in varsta de 7 ani, minor care se angajase in traversarea strazii in mod neregulamentar, prin loc nepermis. Șoferul ar fi parasit locului accidentului.

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- In minutul 91, Mbappe a scapat pe contraatac si a fost deposedat in careul de 16 metri de un adversar, faza in care arbitrul a fost bruscat din neatentie de Diego Carlos, la aproximativ 30 de metri de poarta. Oficialul partidei l-a lovit la randul sau peste picioare pe jucatorul celor de la Nantes,…

- Proiectul pentru care este cel mai mandru, spunea acesta in 2016, a fost programul Erasmus, de schimb de experienta pentru studenti, pe care l-a introdus cand s-a ocupat in 1986 de portofoliul educational in timpul mandatului lui Jacques Delors. In Romania, peste 4 milioane de studenti romani au…

- La începutul primaverii, Statia Spatiala Chineza de noua tone se va prabusi pe Pamânt. Însa specialistii sustin ca obiectul nu va reprezenta un pericol pentru oameni. Tiangong-1 se va prabusi pe Pamânt la mijlocul lunii martie, conform unei analize realizate de Aerospace…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, la Xian, in favoarea unei vaste aliante intre Franta, Europa si China, mai ales in lupta impotriva modificarilor climatice si proiectului Beijingului cu privire la ”noi drumuri ale matasii”. Liderul de la Paris s-a angajat și sa se intoarca in China…

- La data de 6 ianuarie a.c., în jurul orei 20:35, pe DC 140, pe raza comunei Gârbau, în afara localitatii, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, conducatorul autovehiculului parasind locul accidentului, fara încuviintarea politiei. Conform verificarilor…

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi,...

- „Eram la o plimbare in parcul Moghioroș și soția mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, și s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut…

- Apariție misterioasa, luni seara, pe cerul Capitalei, suprinza de mai multe persoane. Știrile ProTv prezinta, prin intermediul unor filmulețe și imagini primite de la telespectatori, momentul in care pe cerul Bucureștiului a aparut un obiect misterios luminos.Potrivit martorilor, obiectul…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din județul Buzau, a fost lovit de locomotiva unui tren, luni, in jurul orei 16:50, la o distanța de aproape 2 km de Gara Focșani, catre Șoseaua Vrancei. Barbatul a fost transportat la spital. Potrivit primelor informații, el nu ar fi suferit…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si

- Accidentul a avut loc intr-o intersectie din Drobeta Turnu Severin, dupa ce un barbat in varsta de 75 de ani, din comuna Simian, aflat la volanul unui autoturism, nu a acordat prioritate si a lovit masina condusa de primarul din comuna Poroina Mare, Dan Anuta, potrivit news.ro. In urma impactului,…

- In minutul 58 al meciului Real Madrid - Barcelona, la scorul de 1-0 pentru catalani, s-a petrecut cea mai tensionata faza a meciului. Fundașul Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, l-a lovit cu pumnul in fața pe Luis Suarez, atacantul catalanilor avand de suferit. Faza s-a petrecut chiar in fața…

- Ciocnirea a doua stele neutronice a fost desemnata descoperirea anului de catre revista Science din SUA. Observarea ciocnirii a doua stele neutronice care a permis pentru prima data captarea simultana a undelor gravitationale si a celor electromagnetice a fost desemnata descoperirea stiintifica a anului…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. - continua -

- Celebrul fotbalist spaniol Andres Iniesta nu este destul de bun pentru campionatul Chinei, considera presa din aceasta tara, citata de cotidianul Marca. Posibilul transfer al lui Iniesta de la FC Barcelona la echipa chineza Chongqing Dangdai Lifan, dupa Cupa Mondiala 2018, nu entuziasmeaza presa locala.…

- Acuzatii grave au fost aduse de o mama unei invatatoare din Iasi. Femeia sustine ca unul dintre cei doi copii gemeni a fost batut cu rigla si pedepsit la colt, iar celalalt a fost scos din clasa, de catre o invatatoare suplinitoare.

- Traficul este blocat total, vineri dimineata, pe DN7, in orasul Talmaciu, judetul Sibiu, dupa ce un microbuz a lovit doua femei pe o trecere de pietoni. In judetul Valcea, se circula pe un sens, alternativ, in localitatea Calimanesti, unde doua autocamioane s-au ciocnit.

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro.Conform…