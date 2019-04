Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu lucrarile de reparații capitale la fostul cinematograf Astra, punctul de debarcare – imbarcare pentru autocare, situat in fața cladirii, va fi mutat in stația RAT Brașov din Livada Poștei, astfel stația de taxiuri de aici va fi reamplasata in zona Dupa Ziduri. „Avand in vedere lucrarile de…

- Dupa protestul de saptamana trecuta, cand mai multi locatari din noul Tractorul au blocat strada Ioan Popasu, nemultumiti ca nu se mai incep lucrarile de asfaltare, luni, pe strada au ajuns mai multe utilaje si s-a inceput turnarea primului strat de asfalt. Aceste lucrari sunt derulate de fapt pe cheltuiala…

- Avand in vedere ca in ultimele zile se inregistreaza o cerere de transport redusa, iar in 7 aprilie 2019 se inchide sezonul de schi in Poiana Brașov, RATBV a anunțat ca din 8 aprilie 2019 va sista circulația pe linia 60 (Poiana Mica – Poiana Brașov). Legatura dintre Poiana Mica și Poiana…

- RATBV a postat pe pagina de Facebook a institutiei obiectele uitate de calatori in mijloacele de transport in comun. „Colectia” de obiecte pierdute este variata, de la seturi de chei, la pungi rucsacuri si hanorace, un telefon sau ochelari. Reprezentantii operatorului de transport, au anuntat…

- In Brașov, in perioada 18 martie – 4 mai 2019, vor avea loc lucrari de modernizare a rețelelor de alimentare cu apa pe strada Avram Iancu. Astfel, de la intersecția cu strada Morii și pana la intersecția cu strada Bisericii Romane vor fi executate lucrari de inlocuire a conductei de distributie a apei…

- Primaria municipiului Tulcea intentioneaza ca la jumatatea acestui an sa inceapa lucrarile de amenajare a unui cartier cu 320 de unitati locative, iar peste trei ani ansamblul sa fie dat in folosinta. "Primul modul care va fi construit va fi constituit din apartamentele contractate prin…

- Codrin Stefanescu si Marius Dunca, au fost huiduiti de cativa protestatari, inaintea unei conferinte de presa organizate de PSD Brasov. In momentul in care Codrin Stefanescu si Marius Dunca, fost ministru al Sportului, acum presedinte al PSD Brasov, au ajuns la sediul hotelului in care are loc o conferinta…

- Autobuzele care merg pe aceasta ruta opresc si pe strada Toamnei! Din primele zile ale acestui an, autobuzele RATBV care circula pe linia 1 (Livada Postei - Triaj) au o noua oprire. Astfel, vehiculele de pe aceasta ruta nu mai intra pe strada Toamnei pe „bretea”, ci ocolesc…