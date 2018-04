Stiri pe aceeasi tema

- Reintrarea statiei spatiale chineze Tiangong-1 si prabusirea ei pe Pamant va avea loc mai tarziu decat estimarile initiale, oamenii de stiinta avand si date mai precise in privinta zonei spre care se vor indrepta resturile laboratorului spatial.

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) transmite sambata ca Statia spatiala chineza Tiangong-1 va intra in atmosfera luni dimineața, mai tarziu decat se estimase inițial deoarece viteza cu care se deplaseaza este mai lenta, scrie AFP, citat de Agerpres. ESA prevazuse ca Tiangong-1 va intra in atmosfera Pamantului…

- Doi tineri s-au sinucis in gara Doncaster din Marea Britanie și i-au șocat pe apropiații care-i știau un cuplu fericit. Inainte de a-și pune capat zilelor, Melissa Wood, o femeie de 27 de ani, și-a imbrațișat iubitul alaturi de care s-a aruncat in fața trenului. Gestul lor șocant a fost vazut de calatori…

- Ar trebui sa fim ingrijorați de dezintegrarea stației spațiale chineze deasupra Pamantului, in zilele urmatoare? China ne asigura ca nu și promite chiar un spectacol "splendid", asemanator cu o ploaie de meteoriți, scrie AFP.

- Stația spațiala chineza Tiangong-1, se preconizeaza sa reintre in atmosfera terestra in aproximativ 70 de ore și va ajunge pe pamant sambata noaptea, scrie Daily Mail. Tiangong-1, care transporta substante chimice foarte toxice ar putea sa se prabușeasca intr-o serie de zone foarte populate, spun…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Un tren despre care mai multe surse afirma ca a transportat o delegatie din Coreea de Nord a parasit marti Beijingul, iar unul dintre pasageri era, potrivit presei sud-coreene, chiar liderul de la Phenian, Kim Jong Un, transmite Reuters. Ziarul Chosun Ilbo din Coreea de Sud citeaza ca sursa un oficial…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent in orasul aradean Chisineu-Cris pentru a se intalni cu fermieri din zona si pentru a inaugura un nou centrul local APIA, a declarat ca sustine ideea stabilirii unei zile nationale a gastronomiei. ”Sigur ar ajuta agricultura si promovarea produselor…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- In ce orașe s-ar putea prabuși stația spațiala Tiangong-1. Ieșita de sub control, stația spațiala chinezeasca Tiangong-1, care are la bord chimicale ”foarte toxice” ar putea lovi un numar mare de orașe mari, inclusiv Roma, New York sau Beijing, arata cercetatorii. Potrivi Daily Mail , Tiangong-1 se…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa. O stație spațiala scapata de sub control, pusa pe orbita de China, se va prabuși pe Pamant in doar cateva saptamani. Aceasta ar putea lovi Europa, SUA, Australia sau Noua Zeelanda. Stația spațiala Tiangong-1, care…

- Satelitul natural al Pamantului va avea parte de o retea proprie mobila 4G, care va avea rolul de a facilita streaming-ul in high-definition intre Luna si Pamant. Totul face parte dintr-un proiect de finantare a primei misiuni lunare private.

- Peste 1.000 de obiecte apartinand actritei Liza Minnelli si parintilor ei, actrita Judy Garland si regizorul Vincente Minnelli, vor fi scoase la licitatie in luna mai, la Los Angeles, de casa Profiles in History, potrivit Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora 00:12, in judetul Vrancea, fiind urmat la de un alt seism, de 2,6 grade, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica a Pamantului (INFP).

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, toate cele 71 de persoane aflate la bord pierzandu-si viata, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP. Avionul, de tipul…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Intr-un discurs sustinut la Bastia, oficialul francez a afirmat ca cererea facuta de nationalistii aflati la putere reprezinta "o exprimare legitima a nevoii de recunoastere". Acesta a exclus indeplinirea cererilor precum adaugarea limbii corsicane ca a doua limba oficiala, gratierea nationalistilor…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat joi ca Beijingul spera ca cele doua Corei, Coreea de Nord si Coreea de Sud, vor putea mentine momentul de interactiune si vor "deschide treptat usa catre pace" in peninsula, informeaza joi Reuters. Wang s-a exprimat intr-un briefing la Beijing cu o zi inainte…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost achitati…

- Liderii partidelor italiene de dreapta promit in campania electorala pentru alegerile legislative din 4 martie ca vor repatria sute de mii de imigranti ilegali, o masura care conform sondajelor le-ar putea aduce voturi, dar in realitate ea va fi foarte greu de implementat, explica marti agentia Reuters…

- Beijingul a confirmat arestarea lui Gui Minhai, un disident din Hong Kong care detine cetatenia suedeza, a declarat un reprezentant al MAE chinez, care a criticat si afirmatiile oficialilor din Suedia in legatura cu acest caz, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cluburile din prima liga a campionatului Braziliei au votat luni impotriva adoptarii sistemului de arbitraj video (VAR), la cinci luni dupa ce Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) anuntase ca va introduce sistemul respectiva in liga de elita, informeaza agentia Reuters. CBF nu a explicat motivul…

- Premiera mondiala la Eurovision! Pentru prima data in istoria acestui concurs de anvengura internaționala competiția se organizeaza in adancul pamantului. La Salina Turda este o adevarata desfașurare de forțe, iar

- Cel puțin 30 de oameni au fost omorați in doua zile, dupa ce triburile Hema și Lendu s-au razboit in provincia nordica Ituri din Republica Democrata Congo, spun autoritațile locale citate de Reuters . Sursa citata precizeaza ca in Congo s-au noi nascut conflicte de cand președintele Joseph Kabila a…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, faţă…

- Administratia Donald Trump a anuntat ca va continua cea mai mare parte a politicilor in domeniul armamentului nuclear din perioada presedintelui Barack Obama, insa va adopta o pozitie mai agresiva vizavi de Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press. Intr-un raport…

- Patru foști militari turci acuzati ca au participat la tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, in Turcia, au obtinut azil in Germania, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul Der Spiegel, scrie Reuters, citat de News.ro . Aceasta decizie impiedica eventuala lor extradare catre Turcia, unde…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Rusia a emis, vineri, o avertizare de calatorie in care le recomanda cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, spunand ca Statele Unite urmaresc arestarea acestora in intreaga lume, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul presedinte FIFA Sepp Blatter, suspendat din orice activitate legata de fotbal, a declarat pentru Reuters ca se gandeste sa dea in judecata forul mondial pentru a-si restabili reputatia. Blatter, care a condus FIFA timp de 17 ani, a fost suspendat pentru o perioada de sase ani, din cauza unor…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Israelul ar trebui sa inceteze sa trimita inapoi in Africa in mod fortat zeci de mii de migranti, a indicat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), sugerand ca unii ar putea fi relocati in Europa sau in alte tari, relateaza agentia Reuters. Israelul a anuntat miercurea trecuta ca…

- Astronautul John Young, un pionier al programului spatial american cu sase iesiri în spatiu si o aselenizare, a murit la vârsta de 87 de ani, a anuntat NASA sâmbata. Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea. Locuia…

- Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea. Locuia la marginea orasului Houston (Texas), langa Centrul Spatial NASA. "NASA si lumea au pierdut un pionier", a declarat agentia spatiala a SUA intr-un comunicat. John Young a fost singurul…

