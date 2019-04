Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rohani a luat apararea corpului de elita Gardienii Revolutiei, spunand ca reprezinta aparatorii republicii islamice, reactie ce survine la o zi dupa ce Statele Unite ale Americii au catalogat gruparea drept organizatie terorista straina, relateaza marti agentia Reuters. ''Gardienii…

- Presedintele american Donald Trump a desemnat luni Gardienii Revolutiei din Iran drept organizatie terorista, transmite Reuters. Este pentru prima data cand Statele Unite califica fortele armate ale unei tari drept grup terorist."IRGC (trupele iraniene de elita - n. red.) sunt principalul…

- Statele Unite urmeaza sa desemneze Corpul Garzilor Revoluționare din Iran drept organizație terorista straina, au declarat trei oficiali din S.U.A. pentru Reuters, aceasta fiind prima data când Washington-ul eticheteaza în mod oficial forțele armate ale unei alte țari drept grup terorist.Decizia,…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters, potrivit…

- Casa Alba i-a informat pe actionarii Bancii Mondiale ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa il desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de presedinte al Bancii Mondiale, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar. La inceputul…

- ''Care este poziția SUA in contextul actual al Brexit-ului și cum ar putea Donald Trump sa dubleze schimburile bilaterale dintre SUA si Marea Britanie? In timp ce premierul Theresa May a prezentat planul B pentru Brexit, pe care analiștii internaționali il considera foarte asemanator planului…