- Seful Garzii Nationale, Viktor Zolotov, fosta garda de corp a presedintelui Vladimir Putin, a explicat intr-un interviu pentru agentia oficiala RIA Novosti ca brigada dispune de o gama larga de mijloace pentru a preveni actele de sabotaj impotriva podului, atat de la sol, cat si de pe mare. Presedintele…

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Masura ii vizeaza pe cei care au…

- Masura ii vizeaza pe cei care au avut un rol in atacurile rusesti asupra unor nave ucrainene in stramtoarea Kerci de la Marea Neagra, in anexarea Crimeii de catre Rusia in 2014 si sustinerea oferita de Rusia in organizarea de alegeri in estul separatist al Ucrainei."Statele Unite si partenerii…

- 'Sistemele de racheta S-400 Triumf au fost instalate pe pozitiile lor si au inceput sa protejeze spatiul aerian din regiunea Kaliningrad', informeaza serviciul de presa al Flotei ruse din Marea Baltica. Anterior, Ministerul Apararii rus a indicat ca astfel de sisteme antiaeriene au fost amplasate…

- Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic. Sunt profund ingrijorat de evolutiile din regiunea Marii Negre. Intensificarea constanta a activitatii militare a Rusiei in Crimeea, culminand cu incidentul de la Kerci, si conflictul in desfasurare din Ucraina de Est, hartuirea avioanelor…

- Acest tratat - semnat in 1992 la Helsinki si intrat in vigoare in 2002 - permite celor 34 de tari semnatare a acordurilor Conferintei de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa-si survoleze una alteia teritoriile pentru a observa activitatile militare si masurile de control al armamentului, potrivit…

- Ministrul de externe Sergei Lavrov a declarat vineri ca Vladimir Putin a acceptat oferta cancelarului Angela Merkel de a trimite experți care sa monitorizeze strâmtoarea Kerci de lânga Crimeea, transmite Reuters.Lavrov a afirmat ca Putin a acceptat propunerea acum o luna, dar germanii…

- Ucraina intentioneaza sa trimita din nou nave militare prin stramtoarea Kerci, care asigura legatura intre Marea Neagra si Marea Azov, relateaza RIA Novosti, citandu-l pe un consilier al presedintelui ucrainean Petro Porosenko.