- Administratia Statelor Unite urmeaza sa adauge Venezuela pe lista tarilor care sprijina terorismul, a relatat luni The Washington Post, citat de dpa. Lista, care include in prezent doar Iranul, Coreea de Nord, Sudanul si Siria, cuprinde tari ce "au oferit in mod repetat sprijin pentru acte…

- Statele Unite intenționeaza sa adauge Venezuela pe la lista statelor care finanțeaza acte de terorism internațional, insa momentan nu a fost luata nicio decizie finala, informeaza Reuters, citand o sursa familiarizata cu procesul deliberativ.

- Administratia presedintelui american Donald Trump doreste inceperea discutiilor comerciale cu reprezentantii Uniunii Europene, ai Marii Britanii si ai Japoniei, a anuntat reprezentantul pentru comert din Statele Unite, Robert Lighthizer, intr-o scrisoare adresata Congresului, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Procuratura din Turcia a dispus incarcerarea a 417 suspecti in cadrul unei anchete pentru spalare de bani in legatura cu transferul a circa 2,5 miliarde de lire turcesti (419 milioane dolari) in conturi din strainatate, a anuntat marti CNN Turk preluat de Reuters. Potrivit autoritatilor,…

- Administrația din Statele Unite a decis marți impunerea unui nou set de sancțiuni care o vizeaza pe soția președintelui Nicolas Maduro, pe vicepreședintele din Venezuela și pe ministrul Apararii, relateaza Reuters.Decizia de a impune un nou set de sancțiuni este legata de dezaprobarea Statelor…

- O creștere constanta a producției de petrol din S.U.A. va avea loc în urmatorii cinci ani, au declarat oficialii OPEC, duminica, estimând ca cererea pentru țițeiul grupului de producatori va scadea în ciuda creșterii apetitului pentru energie alimentata de expansiunea economica…