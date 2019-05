Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Rusia discuta despre un ”mod de a avansa” in Siria, care sa permita regimului de la Damasc al lui Bashar al-Assad sa iasa din izolare - cu anumite conditii, inclusiv acceptarea unui armistitiu la Idlib -, anunta emisarul american pentru Siria Jim Jeffrey, relateaza AFP, informeaza…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene incalca un acord de incetare a focului in provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews potrivit mediafax. Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia…

- Statele Unite si Rusia, aliata a presedintelui sirian Bashar al-Assad, au cazut de acord cu privire la calea de urmat pentru „deblocarea” solutionarii conflictului sirian, a afirmat secretarul de stat american Mike Pompeo dupa discutia cu presedintele Vladimir Putin, care a avut loc marti, la Soci,…

- Rusia va inchiria portul sirian Tartus de la Marea Mediterana pe o perioada de 49 de ani pentru a-l utiliza in scopuri economice si comerciale, a anuntat sambata vicepremierul Iuri Borisov, informeaza EFE potrivit Agerpres Diplomatul rus s-a intalnit sambata la Damasc cu presedintele sirian…

- "Am avut o discutie foarte lunga cu Bashar al-Assad. Il voi informa pe presedintele Erdogan in legatura cu aceasta'', a declarat Javad Zarif, ale carui afirmatii au fost traduse in limba turca de catre un translator oficial, in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu,…

- In ultima luna mai multe obiective civile din privincia siriana Idlib au fost lovite de forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, conform unui raport al Amnesty International, citeaza The Guardian.

- Liderul miscarii siite libaneze Hezbollah Hassan Nasrallah a indemnat marti la ”rezistenta”, la o zi dupa recunoasterea de catre Statele Unite a suveranitatii Israelului in Platoul Golan sirian ocupat si anexat, relateaza AFP potrivit news.ro.Hezbollah este, alaturi de Iran, unul dintre cei…