Stiri pe aceeasi tema

- Conditii este necesar sa fie indeplinite inaintea retragerii trupelor americane din Siria, ca de exemplu securitatea aliatilor lor kurzi, a anuntat John Bolton, consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP preluata de news.ro.Statele…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Reuters, potrivit…

- Cand citim aceasta stire nu ar trebui sa ne miram prea mult. Pentru ca, daca totul se afla in sfera de influenta a presedintelui Trump, atunci ar trebui ca Statele Unite nici sa nu se afle in Siria. Daca veti cauta prin arhive, veti gasi mesaje cu un astfel de continut: "Ce treaba are America in Siria?"…

- 'Retragerea din Siria nu a fost o surpriza. Am facut campanie ani de zile pentru asta si, acum sase luni, cand mi-am dorit foarte mult sa fac asta public, am fost de acord ca trupele americane sa mai ramana (in Siria). Rusia, Iranul, Siria si altii sunt inamicul local al SI. Noi le facem treaba.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara ca Statele Unite au castigat impotriva retelei teroriste Stat Islamic si a venit timpul ca militarii americani din Siria sa revina acasa.

- Potrivit comunicatului, intalnirea a fost aranjata saptamana trecuta si 'evolutiile din regiune' vor fi discutate, desi nu ofera detalii. Pompeo este un critic deschis al programului nuclear iranian si a condamnat sambata ultimul test cu racheta al republicii islamice. Netanyahu…

- Iran și Irak au afirmat sambata ca intenționeaza sa iși extinda relațiile bilaterale, in pofida deciziei Satelor Unite de a impune noi sancțiuni impotriva Teheranului, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax."Cooperarea bilaterala este in interesul ambelor națiuni și trebuie continuate…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca Statele Unite sunt izolate in randul aliaților sai in ceea ce privește conflictul cu Iranul, menționand ca statele europene nu sunt de acord cu planul Statelor Unite de a reimpune sancțiunile impotriva Teheranului, relateaza Reuters, preluata…