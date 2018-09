Statele Unite vor sa creeze insecuritate in Iran, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, la o zi dupa un atentat comis la o parada militara in care au fost ucisi 12 membri ai Garzilor Revolutionare de elita ale tarii. El i-a acuzat de asemenea, fara a-i numi, pe separatistii arabi ca se afla in spatele atacului in care au fost ucise cel putin 29 de persoane la Ahvaz, in sud-vestul Iranului, informeaza Reuters si France Presse. Exprimandu-se la televiziunea de stat inainte de a parasi Teheranul pentru a participa la Adunarea Generala a ONU la New York, Rouhani a acuzat de asemenea…