Statele Unite vor putea impune tarife vamale Uniunii Europene Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a autorizat oficial Statele Unite, luni, sa impuna tarife vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, scrie Agerpres dupa o relatare Reuters. In 2 octombrie, trei arbitri de la OMC au apreciat ca imprumuturile preferentiale acordate Airbus pentru dezvoltarea modelelor A350 si A380 au provocat un prejudiciu pentru SUA, evaluat la 7,5 miliarde dolari. In consecinta, Washingtonul poate riposta prin introducerea unor tarife vamale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

