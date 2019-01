Statele Unite vor demara din februarie procesul de retragere din Tratatul INF Statele Unite vor demara de pe data de 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura șase luni, în urma eșecului celei mai recente runde de discuții pe aceasta tema, a anunțat un oficial american, informeaza agenția de știri Tass, citata de Mediafax.

Andrea Thompson, subsecretar pentru Controlul Armelor și Securitate Internaționala în cadrul Departamentului de Stat al SUA, a confirmat intenția Washingtonului în acest sens, dupa încheierea discuțiilor ruso-americane de la Geneva, calificate de ambele parți drept… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

