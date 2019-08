Statele Unite vor aplica agresiv sanctiunile impuse petrolierului iranian ce navigheaza pe Marea Mediterana si pe care Washingtonul il doreste sechestrat, pentru a impiedica sectorul privat sa acorde sprijin navei, a declarat joi un oficial al Casei Albe, informeaza Reuters. "Sectorul de transport maritim are in vedere faptul ca vom aplica in mod agresiv sanctiunile SUA", a declarat oficialul american sub protectia anonimatului, la cateva zile dupa ce Washingtonul a amenintat statele din regiune sa nu permita ancorarea acestei nave. Conform sistemului online de monitorizare a navigatiei, petrolierul…