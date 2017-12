Stiri pe aceeasi tema

- Drama unui roman invalid din Italia care și-a petrecut Craciunul in strada pentru a protesta. Marin Haralambie și-a strigat nemulțumirile in carje, spunand ca a pierdut 100.000 de euro, dupa ce banca in care și-a investit toți banii a dat faliment. Revoltat, barbatul, in varsta de 59 de ani, spune ca…

- Un barbat de 39 de ani din comuna Vintu de Jos, judecat pentru detinere de droguri dupa ce a fost surpins la o perchezitie cu cantitatea de 0,6 grame de canabis la el, a fost condamnat de Tribunalul Alba la pedeapsa de 1.000 de lei amenda penala.

- O femeie cu sindromul neuron motor periferic care a strans mai mult de 40.000 de lire sterline pentru a-și aduce copiii sa locuiasca alaturi de sora ei in Australia, a murit. Sam Kyme, avea 34 de ani și locuia in Banbury. Femeia nu mai putea merge sau vorbi, dar a reușit sa faca un site de strangere…

- Agricultorii care au suportat pierderi din cauza inghețurilor din aprilie 2016 vor primi subventii pana la sfarsitul lunii decembrie. Promisiunea vine din Partea Agentiei de Interventie si Plati pentru Agricultura, care a inceput procedura de distribuirea a banilor.

- In vederea continuarii si finalizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „Reabilitare Conducta de aductiune apa pe traseul Comuna Moroeni – Oras Fieni – Comuna Motaieni, judetul Dambovita, lucrare de importanta deosebita pentru locuitorii judetului, saptamana trecuta consilierii judeteni au aprobat…

- Mai mulți jurați din statul american Virginia au condamnat o femeie pentru furt, iar apoi au strans bani sa-i plateasca amenda. Sandra Mendez Ortega a furat mai multe bijuterii din casa in care lucra ca menajera, relateaza AP. Tanara in varsta de 19 ani a furat bijuterii in valoare de cel puțin 5.000…

- In prima instanța, in mai 2016 , fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in forma continuata, dupa ce acesta si fostul deputat Mihai Banu, condamnat in acelasi dosar, a primit in total 185.000 euro de la un om de afaceri.…

- Opt elevi din Timișoara sunt printre cei mai tari din lume in programarea roboților, dar nu pot concura cu alții de varsta lor, pentru ca Ministerul Educației nu le aloca banii necesari unei deplasari in Statele Unite. Ei s-au calificat in finala concursului ”Zero Robotics”, cea mai importanta competiție…

- Fostul director pentru mediu si inginerie din cadrul diviziei americane a grupului german Volkswagen (VW) Oliver Schmidt a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si plata unei amenzi usturatoare. O instanta americana a considerat ca Schmidt a jucat un rol important in cazul manipularii testelor de…

- Un fost director al companie Volkswagen a fost condamnat la șapte ani de inchisoare și la plata unei amenzi in valoare de 400.000 de dolari pentru implicarea sa in dosarul Dieselgate. Oliver Schmidt, care a condus divizia din SUA a companiei, a jucat un rol important in scandalul motoarelor diesel trucate…

- Un veteran militar fara adapost care a ajutat o femeie ramasa fara combustibil pe o autostrada din Statele Unite, oferindu-i acesteia singurii sai bani, o bancnota de 20 de dolari, nu mai este nevoit sa traiasca pe strazi dupa ce mii de persoane au donat bani pentru a-l ajuta, informeaza Agerpres citind…

- Instanța Suprema l-a condamnat, in urma cu puțin timp, la patru ani și opt luni de inchisoare pe deputatul Cristian Rizea pentru trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. Decizia nu este definitiva. Totodata, cei trei judecatori care au luat aceasta prima decizie au stabilit…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 959,74 milioane euro, reprezentand avans aferent Campaniei 2017 (70% din FEGA si 85% din FEADR), sector vegetal si zootehnic, pentru un numar de 749.315 fermieri care au depus Cerere unica de…

- SocGen, a treia cea mai mare banca de retail din Franta in functie de venit, a anuntat, la inceputul anului 2016, ca va reduce numarul angajatilor cu 2.500. In prezent, institutia are 23.000 de angajati in reteaua de retail. „Sunt convins ca sectorul bancar european trece printr-un fel de…

- "Nu Klemm este personajul principal in aceasta chestiune, ci acest comunicat extrem de bizar care incalca toate uzantele specifice relatiilor internationale intre doua state, cu atat mai mult intre doua state partenere, asa cum sunt Romania si SUA. Este perfect inutil ca demers, nu are niciun fel…

- O tanara din Statele Unite a strans 225.000 de dolari pentru om al strazii care i-a dat singurii sai 20 de dolari ca sa o ajute sa-și cumpere benzina dupa ce ramasese noaptea in pana pe o autostrada din Philadelphia, relateaza EFE.

- Hotararea Curții de Apel Constanța este definitiva: "Condamna pe inculpatul BORLEA RARES-CORNEL, la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare. In baza preved. art.91 Cod penal suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an si 6 luni inchisoare, aplicata inculpatului BORLEA RARES-CORNEL pe un termen…

- Raoul, condamnat la inchisoare cu suspendare. In urma cu ceva timp, artistul a fost prins conducand fara permis, astfel ca polițiștii i-au dat o amenda, pe care acesta nu a platit-o. Pentru ca nu s-a supus deciziei, jduecatorii l-au condamnat la inchisoare cu suspendare. Raoul a fost condamnat la 1…

- Veniturile monetare la instituțiile financiare din Moldova in 9 luni ale anului 2017 s-au ridicat la 82 miliarde 190 milioane de lei, o creștere de 9,6% fața de suma din aceeași perioada a anului 2016. Acest lucru a fost comunicat de Biroul Național de Statistica (BNS), care a prezentat date privind…

- Trump, condamnat la moarte de nord-coreeni: Va plati scump pentru blasfemiile sale Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit…

- Charles Manson, cel mai celebru criminal și lider al unui cult din Statele Unite, se afla pe patul de moarte. Potrivit TMZ, Manson a fost dus la spital în urma cu trei zile, iar sursele publicației spun ca ”nu o mai duce mult”. Charles Manson a fost condamnat în…

- Guvernul a aprobat astazi plați pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul…

- Laurentiu Ciobotarica, fostul manager al Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost condamnat de Tribunalul Gorj la o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru acordarea de plati compensatorii catre fostul director al Diviziei Energetice, Aurel…

- Fermierii botosaneni interesati de ajutorul de la Stat privind "Prima Impadurire" sunt asteptati zilele acestea la sediul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșan.

- Singura emisiune radiofonica in limba romana din Canada, ”Ora romaneasca”, difuzata saptamanal de CFMB Radio Montreal, risca sa se inchida din cauza lipsei finantarii. Realizatorul, Adrian Ardelean, aduce bani de acasa sau face...

- Potrivit Ministerului Educatiei, la intalnirea cu directorii de scoli, la care au luat parte si prefectul de Maramures Vasile Moldovan, primarul din Baia Mare Catalin Chereches, reprezentanti ai federatiilor sindicale din invatamant, ai asociatiilor de elevi si ai asociatiilor de parinti, Liviu Marian…

- Ministerul Educatiei va beneficia in acesta luna de o rectificare bugetara pozitiva si le va plati cadrelor didactice banii prevazuti de sentintele judecatoresti, inclusiv dobanzile aferente, a spus ministrul Educatiei, Liviu Pop, vineri, la o intalnire cu o parte dintre directorii unitatilor de invatamant…

- Justiția germana l-a condamnat joi la un an și jumatate de inchisoare cu suspendare și la o amenda de 40.000 de euro pe un agent elvețian care a recunoscut ca a spionat fiscul german pentru serviciul de informații elvețian, relateaza AFP, DPA și Reuters. Daniel Moser (54 de ani) a facut…

- Un barbat a strans timp de 45 de ani, 15 bidoane de 20 de litri cu monede de un penny gasite sau economisite.Obiceiul lui Otha Anders din Louisiana a inceput din convingerea ca agonisirea fiecarui penny pierdut sau aruncat este un stimulent din partea lui Dumnezeu care ii amintește sa

- I.S „Poșta Moldovei" ar putea plati o amenda de pana la noua mii de lei dupa ce la inceputul lui 2017, magistrații de la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) au emis o decizie irevocabila prin care au obligat Intreprinderea de Stat sa ofere Asociatiei Presei Independente (API) informații referitoare la…

- Ana este o adolescenta frumoasa, desteapta, insa soarta a fost cruda cu ea. In urma cu cateva luni, ea a aflat ca sufera de o boala care o ucide incet. Ea nu s-a plans nicio clipa si a pornit increzatoare in lupta ei cu temuta maladie: cancerul osos. Din nefericire, unele lucruri nu tin de ea. Medicii…

- In Romania, bancile isi permit aproape orice cand vine vorba de comisioane, astfel ca de multe ori solutia tinutul banilor la saltea pare sa fie cea mai rentabila. In acest context deloc favorabil clientilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor nu sta nici ea degeaba.

- Viorel Pintea, fost director al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Satu Mare, a fost condamnat printr-o sentinta definitiva la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, el fiind prins in flagrant delict de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA),…

- O statistica a Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Ialomița arata ca peste 200 de barbați din Ialomița au ales sa intre in concediu de creștere a copilului. Aceștia incaseaza indemnizații de peste 300 mii de lei pe luna. Copiii, lasați in grija taților Potrivit legii, orice persoana…

- Primele acuzatii in cadrul anchetei procurorului special privind presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala de anul trecut din Statele Unite au fost aprobate de un mare juriu, transmit sambata agentiile internationale de presa care citeaza CNN. Premierul spaniol, Mariano Rajoy, anunta…

- Un hacker moldovean a fost condamnat la sapte ani de inchisoare de un tribunal din New York, Statele Unite. Tanarul isi va ispasi insa pedeapsa in Republica Moldova, deoarece autoritatile americane au acceptat sa-l extradeze.

- O tanara din Pitesti a aflat ca are cancer chiar in ziua in care a nascut. Acum, viata ei depinde de un trament, care numai pentru inceput costa 70.000 de euro. Dupa o mobilizare impresionanta in mediul online, in doar o saptamana, banii pentru Cristina s-au strans. Familia fetei face acum un apel…

- Trucul genial prin care o femeie a reusit sa stranga cash banii pentru o garsoniera! Fa si tu asta si nu mai trebuie sa te imprumuti la banca O jurnalista a ajuns celebra in mediul online dupa ce a povestit modalitatea prin care a reusit sa stranga 36.000 de dolari fara eforturi prea mari. Marie C.…

- Pedeapsa a fost pronunțata dupa contopirea mai multor pedepse primite de Danuț Capațina, in dosare instrumentate de Direcția Naționala Anticorupție. Decizia nu este definitiva. Fostul manager se afla in inchisoare, unde executa o alta pedeapsa de 6 ani și 8 luni de inchisoare, dupa ce inițial…

- Peste 18 mii de fermieri vranceni vor primi avansul din subvențiile europene pentru agricultura in urmatoarele zile. Funcționarii Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Vrancea au reușit sa inregistreze listele cu fermierii marți seara, atunci cand a fost programat județul in sistemul…

- Soții Tanase au venit la „The Wall” pentru a lupta impreuna nu pentru ei, ci pentru un vis extrem de nobil: acela de a avea resursele necesare sa ajute copiii saraci care nu au un acoperiș deasupra capului.

- Directoarea din ANAF acuzata ca a luat mita un milion de euro, dar și o excursie in SUA și cadouri de lux in valoare de mii de euro primea banii chiar in biroul sau de la Autoritatea Naționala a Vamilor, susțin procurorii DNA. Anchetatorii spun ca banii, care au fost dați de oameni de afaceri in mai…

- Calorgal si Electrocentrale au semnat contractul in baza caruia municipiul Galati ar putea beneficia din nou de incalzire centralizata. Dar semnarea contractului nu este suficienta pentru ca sistemul sa porneasca deoarece este necesar ca Primaria sa efectueze plata in avans a agentului termic furnizat…

- Familia Ralucai Tulic, tanara de 17 ani ucisa de o injectie, au reactionat dupa ce au aflat sentinta pronuntata de judecatori impotriva medicului ORL Carmen Braia. „Banii nu ne aduc fetita inapoi și nici nu ne alina batrâ...