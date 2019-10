Stiri pe aceeasi tema

- Povestea este cunoscuta in fandomul SF in linii mari. In septembrie 1974, Biroul Federal de Investigatii a primit o scrisoare al carei autor facea acuzatii socante. Scrisoarea descria o conspiratie comunista al carei scop era propaganda in Statele Unite prin intermediul literaturii science fiction.…

- Prin ordonanta din data de 20.09.2019, procurorii DIICOT ndash; STRUCTURA CENTRALA au dispus efectuarea unei cereri de asistenta judiciara in materie penala cu autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii, respectiv Biroul Federal de Investigatii FBI .Aceasta cerere avea drept obiect efectuarea…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a arestat preventiv un militar american care intentiona sa comita atacuri teroriste în Statele Unite, vizând un post de televiziune si un candidat democrat la presedintie, Beto O'Rourke, afirma surse din cadrul

- Un jurnalist britanic a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca a fost oprit de un politist de frontiera la un aeroport din Statele Unite si a fost acuzat ca face parte din ”presa fake news”, o expresie frecvent utilizata de presedintele Trump atunci cand vorbeste de relatari ale presei cu care nu este…

- Primele pedepse capitale din acest an din Japonia au fost puse in aplicare vineri, in cazul a doi barbați condamnați la moarte pentru mai multe crime, potrivit CNN.D Koichi Shoji, 64 de ani si Yasunori Suzuki, 50 de ani, au fost condamnati la moarte prin spanzurare pentru mai multe crime comise in 2001…