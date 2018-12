Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incidentul din strâmtoarea Kerci, candidatul la funcția Angelei Merkel în Partidul Uniunii Creștin-Democrate (CDU) din Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, a cerut o abordare mai dura în relațiile cu Federația Rusa, potrivit N-TV. Astfel, dupa acțiunea Rusiei…

- Toti cei 24 de marinari ucraineni retinuti de Rusia au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a granitei. „Acuzatiile au fost formulate imediat dupa arestarea lor. Toti sunt acuzati ca au incalcat granita Rusiei, conform articolului 322.3 din Codul Penal al Rusiei”, a declarat Polozov.El…

- Business International In paralel cu conflictul armat dintre Ucraina proeuropeana si Federatia Rusa se desfasoara un altfel de razboi la fel de brutal. Unul al banilor Tweet Print Mail Autor: Bogdan Cojocaru astazi, 21:45 6 Cei mai multi analisti sunt de acord ca noua agresiune a Rusiei…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Statele NATO au cerut luni Rusiei sa elibereze imediat navele si marinarii sechestrati in Stramtoarea Kerci si sa acorde Ucrainei acces neingradit la porturile ucrainene din Marea Azov, a declarat secretarul...

- Securitatea regiunii este amenintata de ”acte de agresiune si provocari” in urma incidentului armat fara precedent, in largul Crimeei, intre Ucraina si Rusia, denunta luni Ministerul moldovean de Externe, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Chisinaul isi reitereaza, intr-un…

- Reprezentantii MAE au transmis, luni, ca sunt ingrijorati de conflictul naval ruso-ucrainean, urmare a faptului ca Serviciile secrete ruse au confirmat ca navele sale de patrula la frontiera au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra. "Suntem profund ingrijorati de evolutiile din Marea Azov si…

- Conform unor surse diplomatice, preluate de AFP, Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci. Atat Rusia cat si Ucraina au solicitat reuniunea,…