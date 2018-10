Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters."Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!"…

- Caravana migranților din America Centrala avanseaza spre Statele Unite, in pofida avertizarilor lui Donald Trump. Sunt peste 5000 de oameni pe traseu. Unii au intrat ilegal in Mexic și iși continua marșul istovitor prin soare.

- "Guatemala, Honduras si Salvador nu au fost capabile sa-si faca treaba si sa-i impiedice pe oameni sa-si paraseasca tarile pentru a veni in mod ilegal in SUA. Vom incepe sa taiem sau sa reducem in mod semnificativ enormul ajutor international pe care il acordam acestor tari", a indicat Trump intr-un…

- Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October…

- Podul care leaga Mexicul de Guatemala s-a transformat intr-o tabara de refugiati. Disperati sa treaca, mii de oameni din Honduras au luat cu asalt granita, in dorința de a ajunge in Statele Unite, pentru a avea o viața mai buna.

- Emigranții au ajuns in numar mare la granița și au fost așteptați de autoritațile mexicane care au folosit spray cu piper pentru a-i ține departe de gardurile de sarma instalate pe podul care leaga Mexicul de Guatemala. Un grup de 50 persoane au reușit sa se strecoare pe langa autoritați și sa treaca…

- Cateva sute de persoane, parte dintr-o caravana de migranti care a trecut din Honduras in Guatemala, au incercat vineri sa treaca frontiera mexicana, in timp ce guvernele locale au inceput sa faca pregatiri pentru a dispersa convoiul.

- Un inalt reprezentant rus a acuzat luni Statele Unite ca isi consolideaza prezenta militara in Orientul Mijlociu cel mai probabil in scopul lansarii unui atac impotriva regimului de la Damasc. De la Paris, presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat la randul sau asupra izbucnirii unei noi crize…