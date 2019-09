Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Alibaba, Jack Ma, au discutat joi despre Marte si inteligenta artificiala, dar au evitat subiectul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, la prima lor aparitie comuna, care i-a dezamagit pe unii investitori, relateaza Reuters.

- Presedintele libanez Michel Aoun a afirmat luni ca Libanul are dreptul sa se apere, el asemanand atacurile cu drone ale Israelului cu „o declaratie de razboi”, pe fondul tensiunilor dintre miscarea Hezbollah (sustinuta și intr-o anumita masura condusa de Iran) si statul evreu, transmite Reuters. Potrivit…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a exprimat, într-o conversație telefonica avuta cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, susținerea SUA fața de dreptul Israelului de a se apara în fața amenințarii venite din partea Iranului, a informat duminica Departamentul de Stat, scrie Mediafax,…

- Secretarul de Stat al SUA Mike Pompeo a exprimat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, sprijinul Washingtonului pentru dreptul Israelului de a se apara de amenintarea reprezentata de Garda revolutionara a Iranului, a anuntat duminica Departamentul de Stat al…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat vineri ca vor impune sancțiuni impotriva companiilor americane implicate in procesul prin care Statele Unite au vandut armament in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Taiwan, potrivit Reuters preluat de mediafax.Autoritațile chineze susțin ca au luat…

- Ginerele lui Trump, Jared Kushner, urmeaza sa prezinte detaliile la o conferinta programata marti si miercuri in Bahrein. O mare parte din lumea araba a respins insa proiectul SUA, iar Liban se crede ca unul din obiectivele Washingtonului este stabilirea permanenta in tara a refugiatilor palestinieni.…

- Andrew Murrison, secretar de stat pentru Orientul Mijlociu in Ministerul britanic de Externe, se va deplasa duminica in Iran, pentru discutii "sincere si constructive" cu liderii de la Teheran in contextul tensiunilor americano-iraniene, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Marea Britanie mentine contactele cu Statele Unite pe tema situatiei din Iran si a cerut constant masuri pentru reducerea tensiunilor, a comunicat vineri dupa-amiaza Guvernul Theresa May, conform agentiei Reuters citate de Mediafax."Noi am spus în mod continuu ca cerem tuturor partilor…