Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai delegatiei la nivel inalt a Coreei de Nord prezente la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, au declarat ca Phenianul este deschis pentru discutii cu SUA, a indicat duminica biroul de presa al presedintiei sud-coreene, transmit Yonhap, Reuters si…

- Masurile vizeaza peste 50 de companii comerciale si de transport maritim care, potrivit administratiei americane, ajuta regimul de la Phenian sa ocoleasca sanctiunile deja existente. Obiectivul este oprirea programului de inarmare nucleara. Donald Trump sustine ca sunt cele mai dure sanctiuni adoptate…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Choo Mi-Ae, liderul Partidului Democrat din Coreea de Sud, aflat la guvernare, a declarat duminica faptul ca relatiile inter-coreene s-ar putea imbunatati doar daca regimul nord-coreean va renunta la provocari si va arata disponibilitate pentru denuclearizare, relateaza site-ul agentiei Yonhap, scrie…

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…

- Washingtonul va adopta orice masura necesara pentru a forta Phenianul sa renunte la programul nuclear, a declarat Susan Thronton, Inaltul reprezentat al Statelor Unite in Asia de Est, relateaza site-ul agentiei de stiri Yonhap.

- Prmeierul nipon Shinzo Abe si presedintele american Donald Trump au cazut de acord sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord pana cand Phenianul va opri programul sau nuclear, a anuntat miercuri diplomatia nipona, informeaza Reuters.

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca presedintele sud-coreean Moon Jae-in sustine decizia Washingtonului de a impune noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, adaugand ca Seulul recunoaste ca presiunile au fortat Phenianul sa poarte discutii cu Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP. "Fortele noastre sunt pregatite si natiunea noastra este…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte la…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte „cele mai dure“ sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…

- Vicepresedintele american Mike Pence, aflat in vizita in Japonia, a anuntat miercuri ca Washingtonul se pregateste sa faca publice "cele mai dure" sanctiuni economice de pana acum impotriva Coreei de Nord, transmit agentiile internationale de presa. "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute…

- Statele Unite au mobilizat capacitati nucleare pentru posibilitatea lansarii unui atac preventiv limitat impotriva Coreei de Nord, a acuzat marti Administratia Kim Jong-Un. - continua -

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza news.ro, citand AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU Antonio Guterres,…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- In Coreea de Nord se fac pregatiri pentru un nou test nuclear, arata informatii obtinute din imaginile prin satelit, potrivit site-ului de internet 38 North, citat de Yonhap. Imagini recente din satelit arata ca la poligonul nuclear nord-coreene Punngye-ri s-au efectuat pe tot parcursul…

- Statele Unite au desfasurat trei bombardiere invizibile B-2 Spirit in Insula Guam, unde mai sunt stationate si bombardiere supersonice de tipul B-1B Lancer, a anuntat, joi, Armata SUA, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Cu toate acestea, Phenianul a reușit sa cladeasca o infrastructura nucleara avansata și, mai mult de atât, la finalul lunii noiembrie a testat o racheta balistica intercontinentala. Cu toate acestea, Phenianul a reușit sa cladeasca o infrastructura nucleara avansata și, mai mult de…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap. Saptamana trecuta, Tillerson a afirmat ca Washingtonul…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Casa Alba a anuntat luni ca noile sanctiuni impotriva Coreei de Nord vor fi anuntate dupa incheierea unui "proces juridic" din partea Statelor Unite, in timp ce Pentagonul sustine ca tara este pregatita pentru un atac din partea Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite de „santaj nuclear“, dar s-a declarat dispusa sa comunice in mod constant cu ONU, relateaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Pe de alta parte, KCNA transmite ca regimul de la Phenian a ciriticat decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim,…

- Articolul explica pe o intreaga pagina a Jilin Daily, felul in care armele nucleare sunt diferite de cele traditionale si instruieste oamenii pentru a se proteja in eventualitatea unui atac. Cei care sunt afara in timpul unui atac ar trebui sa se ascunda intr-un transeu, sa isi acopere pielea…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Cel mai mare exercitiu militar aerian comun al Coreei de Sud si Statelor Unite a inceput, luni, la doar o saptamana dupa ce regimul de la Phenian a anuntat ca a testat o noua racheta balistica intercontinentala care ar avea capacitatea sa loveasca intreg teritoriul SUA, relateaza agentia Yonhap, citata…

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian. Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Semnale radio si de activitate radar la o baza de rachete nord-coreeana suscita temeri ca Phenianul pregateste un nou tir cu racheta, au relatat marti media sud-coreene si japoneze, potrivit AFP. Coreea de Nord a alarmat comunitatea internationala cu programul sau balistic, dar nu a mai…