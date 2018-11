Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul SUA a contactat țarile aliate, in special cele in care sunt baze militare americane, cerandu-le insistent sa renunțe la a mai folosi echipamente telecom produse de compania chineza Huawei, scrie Wall Street Journal, citat de Bloomberg. Huawei se afla in centrul controverselor din cauza ca este…

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…

- Guvernul german a alocat circa 3 miliarde de euro pentru cercetarea și dezvoltarea inteligenței artificiale, in incercarea sa de a elimina decalajul in inovația bazata pe software fata de Statele Unite si Asia.

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca Statele Unite sunt izolate in randul aliaților sai in ceea ce privește conflictul cu Iranul, menționand ca statele europene nu sunt de acord cu planul Statelor Unite de a reimpune sancțiunile impotriva Teheranului, relateaza Reuters, preluata…

- Cotidianul american, care citeaza surse oficiale anonime, scrie ca serviciile secrete chinezesti si rusesti intercepteaza comunicatiile efectuate de presedintele american de pe iPhone-ul sau si folosesc aceste informatii pentru a-si ajusta politica fata de Statele Unite. Intrebat cum comenteaza aceste…

- Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). Potrivit New York Times, care citeaza surse oficiale americane, Washingtonul ar urma sa anunte Rusia despre aceasta intentie saptamana viitoare, scrie...

- Administratia Trump a impus joi sanctiuni armatei chineze pentru ca a cumparat avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, incalcand sanctiunile americane impuse Moscovei pentru presupusul amestec in alegerile din SUA, din 2016. De asemenea, administratia americana a inclus pe lista neagra 33…

- Administrația Trump a convins Volkswagen AG sa se supuna sancțiunilor impuse Iranului și sa incheie aproape toate afacerile derulate in aceasta țara, informeaza Bloomberg. Statele Unite și Volkswagen au stabilit detaliile marți dupa saptamani de discuții, potrivit ambasadorului american in Germania,…