Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat luni ca este pregatit sa raspunda oricarei actiuni ostile din partea SUA, dar a precizat ca nu considera o amenintare semnificativa sosirea unui portavion american, saptamana trecuta, in zona Golfului, transmite Reuters preluata de Agerpres. Portavionul USS John C. Stennis…

- Doi barbati acuzati de infractiuni economice au fost executati miercuri, dupa ce au fost condamnati la pedeapsa cu moartea, in cadrul unui efort national de a opri infractiunile economice in contextul crizei economice cu care se confrunta tara, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Iranul…

- Elvetia se afla in discutii cu Statele Unite ale Americii si cu Iran despre lansarea unui canal de plati in scop umanitar, prin care sa fie asigurate fluxuri de alimente si medicamente spre Republica Islamica, in contextul sanctiunilor economice reimpuse de Washington, a comunicat luni guvernul de…

- Statele Unite manifesta in continuare deschidere pentru negocierea unui nou acord nuclear cu Iranul, afirma presedintele Donald Trump, in contextul impunerii de noi sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Bloomberg.

- Donald Trump a publicat vineri pe Twitter mesajul "Sanctions are coming" ("Sanctiunile vin"), deturnand sensul unei fraze celebre din universul serialului TV "Game of Thrones" pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor contra autoritatilor de la Teheran, ridicate in urma acordului international…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranti latino-americani. "In ceea ce priveste grupul, armata noastra este pregatita. Vom putea trimite…

- Coreea de Sud va desfasura doua exercitii militare saptamana viitoare pe fondul unui dezghet in relatiile cu Coreea de Nord, care a determinat Seulul si Washingtonul sa suspende manevrele lor comune pentru a stimula discutiile despre problemele nucleare, relateaza vineri Reuters. Aliatii…

- Administratia presedintelui american Donald Trump doreste inceperea discutiilor comerciale cu reprezentantii Uniunii Europene, ai Marii Britanii si ai Japoniei, a anuntat reprezentantul pentru comert din Statele Unite, Robert Lighthizer, intr-o scrisoare adresata Congresului, relateaza Reuters, informeaza…