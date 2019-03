Statele Unite și Germania au testat capacitatea de relocare rapidă a soldaților Peste 300 de militari americani de la Baza "Fort Bliss" din Texas au sosit joi in Germania. In total, saptamana aceasta, in Germania si Polonia vor fi transferati 1.500 de militari americani, care vor participa la exercitii comune cu trupele din aceste tari, informeaza agentia Associated Press. Tancuri Abrams, vehicule blindate Bradley si alte echipamente militare americane au fost trimise in Olanda, urmand sa ajunga in Germania si Polonia. In Germania, militarii au fost intampinati de ambasadorul Richard Grenell, de generalul american John L. Gronski si de generalul german Carsten… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Centrului ucrainean pentru cercetari militare, demilitarizare și dezarmare, Valentin Badrak, considera ca doctrina militara rusa actualizata vizeaza un program de pregatire pentru un razboi la scara larga. În opinia analistului militar ucrainean, citat de publicatia "Narodna Pravda",…

- Armata americana americana anunta ca 350 de soldați din prima divizie de blindate au sosit la Berlin marți, ca parte a unui grup de 1.500 de trupe care sosește saptamana aceasta. Soldatii se indreapta spre Polonia pentrua se alatura diviziilor blindatelor si altor armamente grele. Militarii…

- Cu cinci ani în urma, Rusia a pus la încercare ideea unei Europe libere, dominata de pace, prin agresiunea împotriva Ucrainei și anexarea ilegala a Crimeei, demonstrând disprețul Kremlinului fața de principiile dreptului internațional și punând în pericol securitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, potrivit unei informari a Administratiei Prezidentiala.La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…

- Procentul pensionarilor din Uniunea Europeana expusi in 2017 riscului de saracie este estimat la 14,2%, usor peste procentul de 13,8% inregistrat in 2017, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Procentul a crescut gradual din 2013, cand se situa la 12,6%.…

- In zona euro, comertul cu amanuntul a crescut cu 1,1% in ritm anual, in timp ce in Uniunea Europeana s-a inregistrat un avans de 2,1%. Comertul cu amanuntul in UE 28 a fost influentat de faptul ca vanzarile de combustibili au urcat cu 3,9%, cele de produse non-alimentare au crescut cu 2,8%, in timp…

- Reactia lui Trump vine dupa ce sondajele l-au cotat ca una dintre cele mai nepopulare figuri politice de pe continentul European, relateaza The Independent, preluat de hotnews.ro. Comentariile au fost iscate de senatorul republican Mitt Romney, care a spus ca presedintele ,,nu s-a ridicat la inaltimea…