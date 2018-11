Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa. Trump a mai spus…

- Cel putin sapte soldați turci au fost uciși, iar alți trei au fost raniți dupa ce o bomba de pe marginea drumului a fost detonata in provincia Batman din sud-estul Turciei de militanți kurzi, au declarat joi surse de securitate, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Partidului Muncitorilor…

- Coreea de Nord a transmis marți ca declararea sfarșitului razboiului inter-coreean "nu poate fi o moneda de schimb" pentru denuclearizare, iar Phenianul "nu va spera la acest lucru" daca Statele Unite nu iși doresc incheierea razboiului, a relatat agenția oficiala de presa KCNA, citata de Reuters.

- Garzile Revolutionare iraniene (armata de elita a regimului islamic) si armata au intreprins vineri un exercitiu militar comun in Golful Persic, prezentat drept o 'demonstratie de forta' si un avertisment pentru dusmanii tarii, transmite Reuters preluata de Agerpres. Teheranul a dat de inteles…

- Președintele Coreei de Nord și omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in se vor intalni in Phenian in perioada 18-20 septembrie pentru a discuta despre „masuri practice” in vederea denuclearizarii, a transmis Chung Eui-yong, consilier pentru Securitate sud-coreean, relateaza Reuters, conform Mediafax.Liderul…

- Autoritatile din Rusia vor organiza în luna septembrie cel mai mare exercitiu militar de pe teritoriul sau din ultimii 40 de ani, la care vor lua parte si armatele din China si Mongolia, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, citat de Reuters.

- Coreea de Nord nu a luat nicio masura in vederea unei ”denuclearizari”, in pofida angajamentelor pe care si le-a asumat la summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, deplange consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton,…