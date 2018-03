Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Consilierii de securitate de nivelul cel mai inalt din Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit timp de doua zile, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru a pregati o eventuala intalnire a presedintelui american, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia…

- Directorul adjunct al BND Ole Diehl a declarat parlamentarilor in timpul unei sedinte cu usile inchise ca evaluarea este "sigura", potrivit ziarului, citand participanti la reuniune. In acelasi timp, Diehl a spus ca agentia considera discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…

- Coreea de Sud si Statele Unite vor sa reduca amploarea exercitiilor lor militare anuale comune, data fiind deschiderea diplomatica in relatia cu Phenianului, a relatat vineri agentia de presa sud-coreeana Yonhap, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Manevrele, numite Key Resolve si Foal Eagle,…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul. Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord în anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizând ca vrea sa vada cum va evolua situatia, noteaza Mediafax.ro.

- 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla', a declarat presedintele in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale la Washington. Presedintia sud-coreeana a anuntat duminica ca regimul de la Phenian este…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de…

- Coreea de Sud si Statele Unite nu renunta la exercitiile militare comune programate pentru acest an, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Apararii, in ciuda avertismentului din partea regimului nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap.

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - i...

- Publicatia americana McClatchydc.com publica o ampla investigatie despre afacerile lobbystului american Elliot Broidy si sugereaza ca invitarea lui Dragnea in Statele Unite are legatura cu interesele sale in extinderea businessului in zona contractelor mlitare. Potrivit sursei citate, una din firmele…

- Diplomatul american, Philip Goldberg, urmeaza sa preia conducerea ambasadei SUA in cateva zile. Cel mai probabil, acesta va sta in functie timp de sase luni, desi durata misiunii nu este clara, a mai informat oficialul american, care a preferat sa ramana anonim.Departamentul de Stat al…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- Japonia și-a exprimat protestul fața de Rusia in legatura cu inceputul exercițiilor militare pe Insulele Kurile. Anterior, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca, in timpul exercițiilor din Kurile, se vor exersa masurile de contrapunere fata de unele grupari armate ilegale. „Acest lucru este contrar…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- "Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura in spatiul aerian al Marii Negre a fost interceptat de un avion rus Suhoi Su-27. Aceasta interactiune este considerata nesigura din cauza faptului ca avionul Su-27 s-a apropiat la mai putin de doi metri, trecand direct prin fata…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, printre masuri numarandu-se reducerea aprovizionarii cu petrol."Nu putem diminua mai mult aprovizionarea cu produse petroliere", a atras atentia Aleksandr Matzegora, citat de agentia RIA Novosti."Reprezentantii…

- Coreea de Sud va depune eforturi pentru a induce Coreea de Nord si Statele Unite intr-un "proces de dialog", bazat pe discutiile inter-coreene privind participarea Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, a declarat, vineri, Ministerul de Externe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Ministerul roman al Apararii a semnat cu firma Iveco un contract pentru achizitionarea a 173 de vehicule militare, a anuntat joi compania italiana. Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice,…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Fregata HMS Westminster, apartinand Fortelor Navale Regale, a fost trimisa pentru monitorizarea a patru nave militare ruse care se aflau in apropierea apelor teritoriale britanice. Navele ruse monitorizate au fost fregatele Soobrazitelni si Boiki, precum si vasele de sustinere Paradoks si…

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Mânecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnalând o intensificare a activitatilor navale ruse în aceasta zona, informeaza site-ul

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a postat un mesaj pe Twitter, în care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este ”mult mai mare” și ”mult mai puternic” decât cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill. ”Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca sanctiunile internationale dictate impotriva Coreei de Nord incep sa aiba un impact major, intrucat liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a manifestat in premiera disponibilitatea de a discuta cu sud-coreenii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…