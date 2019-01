Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au programata o intalnire sambata, cu o ocazia cinei de la finalul summitului G20, informeaza agenția de presa Reuters, scrie Mediafax. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante intalniri dintre cei doi lideri. In…

- Statele Unite, Canada si Mexicul au semnat vineri, la summitul G20 din Buenos Aires, noul acord comercial, informeaza Sky News, potrivit Mediafax."Tocmai am semnat unul dintre cele mai importante, cele mai ample, acorduri comerciale din istoria Statelor Unite si a lumii", a declarat Donald…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…

- Luni, 5 noiembrie, au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, suspendate in 2015 ca parte a acordului nuclear cu guvernul de la Teheran, dar Coreea de Sud este exceptata de Statele Unite de la embargoul asupra petrolului iranian, a declarat un oficial de la Seul, sub rezerva anonimatului.…

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de...

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE, informeaza Mediafax. 'Trebuie sa cer in termenii cei…

