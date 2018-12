Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Beijing spera ca discuțiile dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau american Donald Trump din cadrul summitului G20 vor avea un rezultat pozitiv, au transmis reprezentanții Ministerului de Finanțe din China, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump…

- Statele Unite și China au, saptamana urmatoare, ceea ce ar fi o ultima șansa pentru incetarea focului intr-un razboi comercial din ce in ce mai periculos, dupa ce președinții celor doua state se vor intalni la Buenos Aires, informeaza Reuters preluata de mediafax. Fricțiunile dintrec ele doua…

- Donald Trump vrea sa incheie un acord comercial cu președintele chinez Xi Jinping la summitul G20 ce va avea loc in Argentina luna aceasta, scrie Bloomberg, care citeaza patru surse care cunosc situația.

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Tensiunile dintre Washington si Beijing cresc. Liderul Casei Albe, Donald Trump, a acuzat marti China ca incearca sa influenteze alegerile din Statele Unite prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat masuri de raspuns in fata noilor tarife vamale anuntate luni de Washington, relateaza…

- Statele Unite au impus taxe de 10% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza DPA. Odata cu masura decretata de presedintele Donald Trump, proportia produselor chinezesti taxate la import a ajuns la jumatate, arata agentia. Noile taxe vor intra in vigoare…

