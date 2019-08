Statele Unite se opun comportamentului destabilizator al Chinei in regiunea Indo-Pacific, a afirmat secretarul american al apararii, Mark Esper, duminica, in Australia, in conditiile in care cele doua natiuni poarta un razboi comercial in crestere, informeaza Reuters. "Credem cu tarie ca nicio natiune nu poate sau nu trebuie sa domine Indo-Pacific si lucram alaturi de aliatii si partenerii nostri pentru a raspunde nevoilor urgente de securitate ale regiunii, le-a spus Esper reporterilor in Sydney. Afirmarea in crestere a Chinei, in special in Marea Chinei de Sud bogata in energie, a provocat ingrijorari…