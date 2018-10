Statele Unite restrang exportul de tehnologie nucleara civila catre China, pentru a evita utilizarea acestei tehnologii in scopuri militare sau neautorizate, a anuntat joi Departamentul Energiei de la Washington, intr-un comunicat preluat de AFP si Reuters. "Statele Unite nu pot ignora implicatiile pentru securitatea nationala ale eforturilor Chinei de a obtine tehnologie nucleara in afara proceselor stabilite in cadrul cooperarii intre SUA si China in domeniul nuclear", a declarat secretarul energiei, Rick Perry. Noua politica americana intra in vigoare imediat, in contextul tensiunilor in crestere…