- CHIȘINAU, 26 feb - Sputnik. În același timp, "Pentagonul întarește gruparea de trupe în regiune pentru a le angaja într-o operațiune de a-l înlatura de la putere pe președintele Maduro, ales legal", a spus Nikolai Patrușev. © AP Photo / Fernando LlanoDeclarație: Uniunea…

- Statele Unite ale Americii se pregatesc sa invadeze Venezuela cu trupe desfasurate in tara vecina, Columbia, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, intr-un interviu publicat marti, relateaza dpa.Rusia, care a acordat Venezuelei miliarde de dolari…

- Tarile care recunosc legitimitatea opozantului Juan Guaido pentru a conduce Venezuela trebuie ''sa-si deconecteze sistemele financiare cu regimul Maduro si permita activelor care apartin poporului venezuelean sa mearga la gestionarii legitimi ai acestui stat'', a decclarat Pompeo, dupa ce a parasit…

- 'Politica (Statelor Unite) in ce priveste Venezuela, ca si numeroase alte tari, este distructiva, dupa parerea mea. Asta nu mai trebuie dovedit', a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa la Rabat impreuna cu omologul sau marocan, Nasser Bourita, retransmisa pe site-ul Ministerului…

- Rusia a instalat sisteme balistice care pot transporta ogive nucleare pe litoralul nordic al Marii Negre, lânga granita cu Ucraina, ca raspuns la intentia SUA de a se retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. În plus, avertizeaza Ucraina sa nu mai faca jocurile Occidentului,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a evidentiat la lucrarile reuniunii ministrilor afacerilor externe NATO de la Bruxelles importanta continuarii procesului de adaptare a Aliantei la provocarile actuale de securitate, de o maniera cuprinzatoare, inclusiv in ceea ce priveste flancul estic…