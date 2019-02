Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au pastrat un canal diplomatic cu puterea liderului socialist Nicolas Maduro in Venezuela, desi il considera ilegitim si au recunoscut autoritatea opozantului Juan Guaido ca "presedinte interimar", a declarat miercuri emisarul american Elliott Abrams, relateaza AFP. "Avem contacte cu regimul…

- Fostul diplomat american Elliott Abrams va conduce eforturile Statelor Unite în Venezuela, unde Washingtonul a recunoscut liderul opoziției ca președinte legitim, a declarat vineri secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, citat de Reuters."Elliott va fi un adevarat câștig pentru…