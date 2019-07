Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite produc cea mai mare cantitate de deseuri menajere pe cap de locuitor din lume in randul tarilor dezvoltate, fara capacitatea necesara de reciclare pentru a le absorbi, ceea ce reprezinta o amenintare pentru mediu, se arata intr-un raport al cabinetului de evaluare a riscurilor Verisk…

- Administrația de la Washington a facut tot posibilul pentru a împiedica escaladarea conflictului cu Administrația de la Teheran, a declarat miercuri secretarul american de Stat Mike Pompeo, relateaza Mediafax citând Reuters. „Daca va exista un conflict, daca va exista un razboi,…

- Donald Trump a reacționat, marți, pe Twitter la mesajul Iranului dupa sancțiunile impuse, luni, de Statele Unite și amenința ca in cazul oricarei acțiuni militare a Teheranului vor urma represiuni grave din partea Statelor Unite. Presedintele american Donald Trump a apreciat marti ca reactia Iranului…

- Liderii Uniunii Europene au indemnat Statele Unite si Iranul sa ia masuri pentru detensionarea situatiei, in contextul crizei ample dintre Washington si Teheran, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit mediafax.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane…

- Ministrul justiției, vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, interimar, doamna Ana Birchall, a avut marți, 18 iunie 2019, la sediul Ministerului Justiției, o intrevedere cu o delegație a Departamentului de Justiție din Statele Unite ale Americii, condusa de Procurorul General…

- In urma furtunii puternice din 28 mai, din Baia Mare, cetatenii s-au aratat nemultumiti de faptul ca sistemul RO-Alert a fost inutil, ei fiind avertizati cu intarziere despre aparitia fenomenelor periculoase imediate. Astazi insa s-a aflat si care a fost cauza transmiterii intarziate a mesajului: o…

- Furtuna violenta care a maturat Baraganul a facut pagube importante in localitatea Constantin Brancoveanu, situata in apropierea locului unde a fost observat un vartej urias care a luat pe sus, de pe DN21, un autocar cu 40 de persoane.

- Vicepremierul Ana Birchall a participat alaturi de mai mulți oficiali, printre care și Gordon Sondland, ambasadorul Statelor Unite pentru relatia cu Uniunea Europeana, la o cina comuna in onoarea noului ambassador al UE in SUA, Stavros Lambrinidi. ,,A fost o onoare și o deosebita placere sa fiu impreuna…