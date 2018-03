Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a afirmat luni, in cursul unei intrevederi cu secretarul Trezoreriei SUA, Steve Mnuchin, ca masurile americane asupra otelului si aluminiului "nu sunt bune" si a cerut ca Europa sa fie scutita in calitate de aliat, transmite AFP. "Pentru a va spune…

- Romania se numara printre cele noua țari europene care vor fi serios afectate de impunerea de catre SUA de taxe vamale la importurile de oțel și aluminiu din UE, a afirmat europarlamentarul Iuliu Winkler, liderul UDMR Hunedoara, astazi, la Deva, intr-o conferința de presa.

- China si-a prezentat noul guvern, un proces care are loc din cinci in cinci ani si care se inscrie anul acesta intr-o anumita continuitate, prin mentinerea in post a premierului Li Keqiang, relateaza AFP.

- Excedentul comercial al Uniunii Europene cu Statele Unite a crescut din nou in ianuarie, ajungand la 10,3 miliarde de euro, cu 600 milioane euro mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit cifrelor oficiale publicate luni si citate de AFP.

- In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB) si GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse).Cativa dintre cei vizati au fost inculpati in ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller in legatura…

- Statele Unite au adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei. Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 indivizi pe lista sanctiunilor.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a denuntat o serie de atacuri cibernetice "periculoase" lansate…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai solida crestere de dupa 2011, gratie relansarii comertului si investitiilor, a anuntat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care a avertizat insa ca un razboi comercial ar putea anula progresele inregistrate…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, potrivit AFP.

- Nimeni nu are de castigat de pe urma unui razboi comercial, iar impactul macroeconomic al tarifelor vamale anuntate de SUA va fi semnificativ daca si alte state raspund cu impunerea propriilor tarife, a...

- Premierul britanic Thersa May l-a indemnat pe presedintele american Donald Trump, duminica, sa nu porneasca un razboi comercial, exprimandu-si ingrijorarile privind decizia de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relataza site-ul cotidianului The Independent.

- SUA va taxa, de saptamna aceasta, importurile de otel si aluminiu cu 25%, respectiv 10%, o decizie luata de catre presedintele Donald Trump dupa mai bine de 24 de ore in care consilerii sai au incercat fara succes sa il convinga impotriva adoptarii acesteia. Hotararea a cauzat reactii dure din UE,…

- Coreea de Nord a amenintat sambata ca va riposta in situatia in care Statele Unite vor organiza exercitii militare impreuna cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Conform unui consilier pe probleme de securitate sud-coreean, exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud vor incepe in prima parte…

- Europa a elaborat o lista de produse fabricate in SUA, de la bourbon la motociclete Harley Davidson si blugi marca Levis, la care se vor aplica tarife de import, daca presedintele Donald Trump va urmari pana la capat planul de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- Roberto Azevedo, directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), si-a exprimat ingrijorarea fata de planul presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Reuters.

- ”Organizatia Mondiala a Comertului este cu siguranta ingrijorata de anuntul autoritatilor SUA privind tarifele la otel si aluminiu. Potentialul de escaladare este real, asa cum am observat din reactiile initiale ale altora. Un razboi comercial nu este in interesul nimanui. OMC va urmari cu foarte…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Dow Jones si-a accelerat joi pierderile, bursele temandu-se ca anuntul unor taxe puternice impuse de Statele Unite pentru importurile de otel si aluminiu vor angaja un razboi comercial cu China, scrie AFP.

- Statele Unite vor impune noi sancțiuni impotriva Rusiei in cel mult 30 de zile, a declarat șeful Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, in timpul unui discurs la Universitatea California in Los Angeles. „Va puteți aștepta ca sancțiunile vor veni in urmatoarele 30 de zile. Menținem toate restricțiile…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters.

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- BUCUREȘTI, 16 feb — Sputnik, Daniel Nistor. Dolarul a avut un parcurs descedent fața de euro în ultimele 30 de zile, cu un minim de 0,801 euro pentru un dolar la 2 februarie. Prin influența, bancnota verde a scazut și în raport cu leul în aceasta perioada, înregistrând…

- Armata chineza urmeaza o strategie inspirata din idei lansate acum 2.500 de ani si intentioneaza sa o aplice in caz de razboi cu Statele Unite, scrie The National Interest, citand o serie de studii facute de Rand Corporation.

- Coreea de Nord va considera act de razboi suspendarea in totalitate a aprovizionarii cu produse petroliere, avertizeaza ambasadorul Rusiei in Phenian, Aleksandr Matzegora, citat de site-ul agentiei Reuters. Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Recenta apreciere a monedei euro pe pietele valutare este o sursa de incertitudine pentru perspectiva de inflatie in zona euro precum si pentru oficialii Bancii Centrale Europene, a declarat joi presedintele BCE, Mario Draghi, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. În ultimele săptămâni,…

- Presedintele Donald Trump a spus joi ca vrea ca dolarul sa fie puternic, contrazicandu-l astfel pe secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, care a spus miercuri ca "un dolar mai slab" este "bun" pentru SUA, deoarece favorizeaza "comertul si oportunitatile”, relateaza Reuters.

- Leul a profitat de tendinta regionala de apreciere fata de moneda unica si a cunoscut o prima sedinta mai calma, dupa ce in precedentele trei euro a atins maxime istorice. Cotatiile de pe pietele internationale din Ziua Unirii, cand sistemul bancar local a fost inchis, nu au depasit 4,67 lei, asa ca…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Coreea de Nord a cerut țarii vecine din sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Regimul de la Phenian anunța ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre."Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- Washingtonul a decis joi noi sanctiuni financiare fata de societati iraniene acuzate de participare la programul de rachete balistice al Teheranului, transmite AFP. Unui numar de cinci companii industriale, filiale ale grupului Shahid Bakeri Industrial Group, deja pe lista neagra americana,…

- SUA impun sanctiuni impotriva a cinci companii implicate in dezvoltarea programului balistic iranian. "Aceste sanctiuni vizeaza entitati cheie implicate in dezvoltarea programului balistic al Iranului, pe care regimul de la Teheran il considera prioritar in fata bunastarii economice a poporului iranian",…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile care denunța acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - au "un discurs care ne va

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- 'Pana cand denuclearizarea va avea loc, presiunea va fi mentinuta' asupra Phenianului, a afirmat Tillerson, fara a-si reitera in acest text recenta oferta pentru un dialog fara conditii prealabile cu privire la programul nuclear nord-coreean.'O usa de dialog ramane deschisa, dar noi am…

- Trezoreria i-a numit pe cei doi ca fiind Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol, informatiile despre acestia indicandu-l pe primul ca o figura-cheie in eforturile nord-coreene de a trece programul de rachete de la combustibil lichid la solid, iar pe al doilea ca fiind un oficial de prima importanta implicat…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala de presa KCNA, citata de BBC. De asemenea, sanctiunile ONU sunt descrise drept "o incalcare violenta a suveranitatii republicii…

- Intr-o declaratie citata de agentia oficiala de presa KCNA, ministrul de externe al Coreei de Nord a sustinut ca Statele Unite au fost inspaimantate de forta nucleara a Phenianului, fiind din ce in ce mai inversunate in "a impune cele mai dure sanctiuni si presiuni asupra tarii noastre".

- De asemenea, sanctiunile ONU sunt descrise drept "o incalcare violenta a suveranitatii republicii si un act de razboi care distruge pacea si stabilitatea in Peninsula Coreeana si intr-o regiune vasta"."Statele Unite, total ingrozite de determinarea noastra in ceea ce priveste mareata cauza…

- Un risc major de conflict intre SUA și China este dat de un factor mai puțin vizibil, explicat insa de un expert in politca externa din cadrul programlui Brooking. Marea Chinei de Est ar putea fi un motiv de razboi pentru cele doua dintre cele mai puternice puteri ale lumii. „In ciuda profilului mai…