Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul spaniol Jose de la Mata a anulat marti ordinul de secretizare a dosarului, anuntand ca a descoperit dovezi privind diverse infractiuni, inclusiv incalcarea proprietatii private, agresiune si intrare prin efractie, comise de o „organizatie criminala", informeaza agentia The Associated…

- Joaquin ”El Chapo” Guzman a depus o solicitare de rejudecare a cazului sau, invocand faptul ca atitudinea juratilor l-a privat de dreptul sau constitutional la un proces corect. Avocatii lui Guzman au adresat cererea tribunalului federal din Brooklyn (New York), invocand o relatare din 20 februarie…

- O instanța din Spania a inculpat trei cetațeni straini - un american, un mexican și un sud-coreean - în legatura cu atacul care a vizat ambasada nord-coreeana de la Madrid, unul dintre suspecți fiind acuzat ca a oferit Biroului Federal american de Investigații (FBI) datele sustrase în urma…

- Un grup disident, care vrea sa-l inlature de la putere pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, ar fi organizat un raid asupra ambasadei Coreei de Nord in Spania, relateaza cotidianul The Washington Post, citand surse familiare cu planificarea și executarea misiunii. Anterior jurnaliștii de la El Pais…

- Patrunderea in forța in ambasada Coreei de Nord din Madrid a fost facuta de un grup de persoane aflate in legatura cu CIA, menționeaza publicația spaniola EL PAIS. In 27 februarie un grup de 2-10 persoane...

- Anchetatori de la Politia spaniola si de la Centrul National de Informatii (CNI) descoperit legaturi intre atacul de la ambasada Coreei de Nord din Madrid, de pe 22 februarie si Agentia Centrala de Informatii a SUA (CIA), potrivit El Pais.

- Coreea de Nord l-a inlocuit pe emisarul pentru negocierile cu SUA, cu circa o luna inainte de al doilea summit dintre liderii celor doua tari, a anuntat marti o sursa informata citata de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. Noul reprezentant nord-coreean este Kim Hyok-chol, care a fost primul…