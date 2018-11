Statele Unite inca ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informeaza Reuters. Perry, care efectueaza vizite in state est-europene, a facut aceasta declaratie la Varsovia, in contextul in care administratia presedintelui Donald Trump cauta sa incurajeze cumpararea de gaze din Statele Unite sau de la alti furnizori in loc sa creasca achizitiile din Rusia. Intrebat intr-o conferinta de presa daca Washingtonul ar putea impune sanctiuni…