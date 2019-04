Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Venezuelei, Jorge Erreaza, a declarat joi la Damasc ca tara sa doreste sa evite un conflict similar celui care devasteaza Siria din 2011, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Din capitala siriana, Erreaza, care a fost primit de presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- Administratia Donald Trump "minte" permament in legatura cu retragerea efectivelor militare din Siria, a afirmat joi ministrul sirian de Externe, Walid al-Moallem, citat de site-ul agentiei Associated Press, scrie Mediafax.

- Regatul Unit a spus luni ca luptatorii organizației jihadiste Statul Islamic ar trebui sa fie judecați acolo unde au fost comise crimele, respingând astfel apelul președintelui Donald Trump facut Europei sa-și repatrieze cetațenii, relateaza AFP.”Când este posibil, ar trebui sa…

- Intoarcerea lor ar fi posibila numai atunci cand va fi sigur ca acesti oameni vor fi trimisi imediat in fata instantei si cand vor fi tinuti in custodie", a declarat Maas in cadrul programului de televiziune "Anne Will" al canalului ARD. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, autoritatile au…

- Cetațenii germani care au luptat alaturi de gruparea jihadista Stat Islamic în Siria au dreptul fundamental de a reveni în Germania, a declarat luni un purtator de cuvânt al ministerului de Interne, citat de Reuters.Acesta a precizat, într-o conferința de presa, ca Germania…

- Un avertisment care da fiori lumii intregi a fost lansat duminica dimineata de Donald Trump pe Twitter. Liderul american a avertizat ca Statele Unite vor trebui sa elibereze 800 de luptatori ISIS aflati in Siria, daca tarile europene din care provin nu ii iau inapoi ca sa-i judece. Donald Trump spune…

