- Ministerul Justitiei a spus ca a cerut 18 notificari rosii pentru 18 persoane pe 15 noiembrie si altele doua pe 21 decembrie. Acestea au fost emise pe 1 martie. Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi la 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul a provocat indignare la nivel mondial si a…

- Printesa Rima bint Bandar este prima femeie care primește postul de ambasadoare in SUA. Ea il va inlocui la Washington pe printul Khaled ben Salmane, frate mai mic al puternicului print mostenitor Mohammed ben Salmane, numit ministru-adjunct al apararii. Considerata o militanta pentru drepturile omului, Printesa…

- Printul mostenitor din Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a afirmat intr-o conversatie in 2017 ca ar folosi "un glont" impotriva lui Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis in octombrie, daca acesta nu se intoarce in regat si nu pune capat criticii impotriva guvernului saudit, relateaza New York...

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (foto: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images ) Nu vom afla niciodata de ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, editorialist cunoscut la „Washington Post” si un critic acerb al puterii politice feudale de la Riad, a decis sa intre in consulatul tarii…

- Comisia anticoruptie saudita prezidata de printul mostenitor Mohammed bin Salman si-a incheiat activitatea, in urma careia au fost recuperate bunuri in valoare de peste 106 miliarde de dolari, au anuntat miercuri autoritatile saudite, transmit AFP si Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat…