- Jurnalistul saudit critic al regimului de la Riad, Jamal Khashoggi, care a disparut pe 2 octombrie din consulatul Arabiei Saudite la Istanbul si ar fi fost asasinat de agenti din tara sa, "pare cert" ca a murit, a declarat joi presedintele american, Donald Trump, citat de AFP si Reuters. …

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Sediul Consulatului Arabiei Saudite la Istanbul urmeaza sa fie perchezitionat luni dupa-amiaza, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit unor surse doplomatice citate de postul NTV, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Khashoggi, care s-a…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA ca va riposta cu masuri și mai dure decat America daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul,…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va pleca sambata la Phenian, pentru a discuta despre denuclearizare cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat marti Departamentul de Stat de la Washington. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Heather Nauert, citata de Reuters, a…

- Armata rusa sustine ca doua avioane americane F-15 au lansat sambata bombe cu fosfor in provincia siriana Deir al-Zor, tansmit agentiile TASS si RIA, preluate de Reuters. Loviturile au tintit satul Hadjin, unde au provocat incendii, dar sursele militare ruse nu detin informatii despre…