Stiri pe aceeasi tema

- Armata SUA a anuntat joi ca a efectuat un zbor 'extraordinar' deasupra Ucrainei in cadrul Tratatului international 'Cer Deschis', pentru a-si reafirma angajamentul fata de Ucraina dupa incidentul naval cu Rusia din 25 noiembrie din Stramtoarea Kerci, relateaza Reuters. 'Atacul neprovocat…

- Statele Unite doresc ca aliatii lor europeni sa ia in considerare impunerea de sanctiuni impotriva Rusiei in legatura incidentul produs duminica in stramtoarea Kerci si soldat cu sechestrarea a trei nave ucrainene de catre Garda de Coasta rusa, a declarat reprezentantul special american pentru Ucraina,…

- Un avion de recunoaștere și supraveghere de tip Boeing RC-135V al Forțelor aeriene americane a efectuat luni un zbor deasupra Marii Negre și Ucrainei, au anunțat autoritațile militare de la Kiev, zborul avand loc pe fondul incidentului naval recent intre Rusia și Ucraina, informeaza Mediafax.Forțele…

- 'Voi prezenta astazi o cerere de demisie presedintelui' pentru a arata ca 'nimeni nu se agata de putere', a declarat procurorul general Iuri Lutenko in fata deputatilor, cerandu-le sa 'examineze aceasta chestiune' in cursul acestei saptamani.Potrivit legii ucrainene, procurorul general…

- Consilierul american pentru securitate naționala, John Bolton, a declarat vineri ca ar fi bine daca Rusia ar pleca din Crimeea și Ucraina de est, nu s-ar amesteca in alegerile din Statele Unite și ar fi mai puțin intruziva in Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

- Consilierul american pentru securitate naționala, John Bolton, a declarat vineri ca ar fi bine daca Rusia ar pleca din Crimeea și Ucraina de est, nu s-ar amesteca in alegerile din Statele Unite și ar fi mai puțin intruziva in Orientul Mijlociu, scrie Reuters. „Ar fi util in cazul in care ei (rușii)…

- Statele Unite au suspendat importurile de porci si produse din carne de porc din Polonia, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara. In SUA nu exista aceasta maladie, iar fermierii sunt ingrijorati ca o eventuala aparitie a pestei ii va obliga sa-si sacrifice porcii…

- O noua criza se amplifica, iar Kievul si Occidentul acuza Rusia ca ”obstructioneaza” deliberat navigatia navelor comerciale prin Stramtoarea Kerci, singura cale maritima catre Marea Azov, relateaza AFP, poreluata de News.ro. Dominând o mare scânteietoare, sub un cer de plumb,…