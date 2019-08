Stiri pe aceeasi tema

- FMI este in dezacord cu presedintele Donald Trump privind modul in care el utilizeaza taxele vamale pentru rezolvarea dezechilibrelor comerciale, dar evaluarea ca dolarul este supraevaluat va oferi probabil liderului american mai multe argumente la teoria sa privind modul in care exporturile SUA…

- Astfel, statistica oficiala emisa de ACEM releva faptul ca, in marja cresterii per ansamblu a inmatricularilor de motociclete, la nivelul UE, Italia ramane cea mai mare piata, cu 54.826 de unitati inregistrate in T1, in crestere cu 18,7% fata primele trei luni din anul precedent. In clasamentul general…

- Absolvenții de liceu susțin pe 4 iulie ultima proba a examenului de Bacalaureat, cea la alegere a profilului. Una dintre materiile la care se susține examenul este Geografie. Programa BAC Geografie 2019 Materia pentru examenul de Bacalaureat la Geografie cuprinde trei capitole mari. Acestea fac referire…

- * Selectionata Romaniei a fost invinsa de Germania cu scorul de 4-2 (1-2), joi seara, in semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna. Nadiem Amiri (21, 90+4) si Luca Waldschmidt (51 - penalty, 90) au marcat pentru invingatori,…

- Conform rezultatelor studiului, la nivel global, in medie, 89% dintre consumatori au cunostinta despre existenta in magazinele de aplicatii a platformelor de plata pentru telefoane mobile, iar 82% stiu despre sistemele de plata intre utilizatori si despre transferurile de bani nebancare. De…

- Romania s-a calificat in semifinalele Euro 2019, dupa ce a caștigat Grupa C. „Tricolorii" s-au declarat surprinși dupa egalul cu Franța, 0-0, cand au aflat ca ora și locul semifinalei au fost schimbate. Italienii au anunțat dimineața ca semifinala in care va evolua Spania se va disputa la ora 19:00,…

- Landul austriac Tirol a anunțat joi ca va restricționa accesul pe drumurile rurale autoturismelor care încearca sa evite autostrazile. Mișcarea a atras furia oficialilor din Bavaria, regiunea vecina, deoarece interdicția va afecta turiștii care vor sa treaca granița, iar între cele doua…

- Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni care se prezinta la vot sunt britanicii si olandezii, care vor face acest lucru joi, 23 mai.Regatul Unit nu ar fi trebuit sa participe la acest vot, dar este obligat intrucat Brexitul a fost amanat. Nu este asteptat niciun exit-poll…