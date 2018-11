Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat joi sancțiuni financiare pentru 17 responsabili saudiți implicați in uciderea ziaristului Jamal Khashoggi, printre care și apropiați ai prințului moștenitor Mohammed bin Salman, scrie AFP.

- Parlamentul European a apreciat joi ca este „extrem de improbabil” ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul sa fi avut loc „fara cunostinta” printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman.

- Parlamentul European a apreciat joi ca este 'extrem de improbabil' ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul sa fi avut loc 'fara cunostinta' printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, transmite AFP. Uniunea Europeana si statele sale membre…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care parea sa piarda lupta cu bogatul regat al Arabiei Saudite, s-a trezit intr-o postura de forța dupa scandalul declanșat de asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi - un critic al Riadului - in consulatul saudit din Istanbul, noteaza editorialistul specializat…

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a facut apel la o ancheta ''transparenta si aprofundata'' privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, apel lansat luni in cadrul intalnirii sale cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a indicat sefa diplomatiei indoneziene, Retno…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.