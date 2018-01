Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat vineri sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, pe motiv de coruptie si implicare in represiuni sub regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP. Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, citat intr-un comunicat al institutiei,…

- Statele Unite au impus, vineri, sanctiuni impotriva a patru fosti sau actuali oficiali ai guvernului venezuelean, inclusiv impotriva fostului ministru pentru rationalizarea alimentelor, acuzat de opozitie de coruptie in importul alimentelor, relateaza Reuters.

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Administratia Trump cere Iranului sa ridice blocada informationala impusa populatiei in 2009 si sa le permita cetatenilor republicii islamice accesul la retelele de socializare. In paralel, americanii ii invata pe iranieni cum sa intre pe acceste siteuri si fara acordul regimului de la Teheran.

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU impotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP."Respingem in totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere violenta adusa suveranitatii republicii…

- O comisie a Adunarii Constituante venezuelene, proguvernamentala, a recomandat sambata eliberarea a peste 80 de opozanti ai sefului statului, Nicolas Maduro, dintre care unii se afla in arest din 2014, informeaza AFP. Presedinta Adunarii, Delcy Rodriguez, care conduce de asemenea Comisia…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat vineri in unanimitate, in urma sprijinului Chinei, o rezolutie care impune noi sanctiuni Coreii de Nord, in special restrictii la importurile de petrol, esentiale pentru programele de rachete si cel nuclear, scrie AFP.

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Statele Unite se afla in spatele unui atac desfasurat luni impotriva unei unitati militare din Venezuela si soldat cu furtul unor arme automate, acuza presedintele venezuelean Nicolas Maduro, citat de AFP.

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat pe lista de sancțiuni doua companii rusești din industria militara – „Opitnoe Konstruktorskoe Buro Novator” și „Titan-Barrikadi”. Washingtonul a explicat ca activitațile acestor societati de stat din Rusia „sunt contrare intereselor securitații naționale sau…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior, au discutat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Una dintre temele discutate a vizat consolidarea…

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata in Franța impotriva recunoașterii Ierusalimului drept capitala a statului Israel de catre Statele Unite și a sosirii premierului israelian Benjamin Netanyahu duminica la Paris, relateaza AFP. La Paris, circa 400 de persoane s-au adunat în…

- Aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite, presedintele PDM Vlad Plahotniuc a avut primele intrevederi cu Will Ballard Hurd, membru al Camerei Reprezentantilor din partea statului Texas, Christopher Andrew Coons, Senator in Senatul SUA si cu Markwayne Mullin, membru al Camerei

- Administrația Donald Trump este așteptata sa ia o decizie istorica. Președintele a anunțat ca se pregatește sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala statului Israel asta deși aliații din Orient ai Washingtonului au avertizat ca decizia ar putea duce la escaladarea tensiunilor in zona. Președintele…

- "Am avut o atitudine publica care, in principal, este destinata romanilor, nu neaparat Departamentului de Stat, dar cine are urechi de auzit, sa auda. Cred ca si cei de la Departamentul de Stat probabil ca vor fi un pic mai atenti si vor trebui sa analizeze mai in profunzime si nu superficial, pe…

- The National Interest a decis sa reflecteze despre confruntarea potențiala dintre infanteria americana și cea rusa. În opinia publicației, în aceasta ciocnire armata va învinge armata care se poate lauda nu numai cu flexibilitatea organizaționala, ci și cu „un avantaj semnificativ…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Nicolas Maduro vrea un nou mandat de președinte al Venezuelei in 2018 in ciuda faptului ca țara sa trece printr-o criza grava economica și sociala. Vara aceasta zeci de persoane și-au pierdut viața in urma unor proteste violente indreptate impotriva președintelui Maduro și a familiei acestuia. Maduro,…

- "A fost o intalnire prieteneasca. (...) A fost o intalnire de dimineata, cu presedintele aliatilor nostri. (...) (Despre mesajul Departamentului de Stat - n.r.) o sa discutam la ora 12,00 si o sa avem o pozitie publica", a precizat Stefanescu, dupa ce a iesit din biroul presedintelui Senatului. Codrin…

- "Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei are in vedere o legislație care ar putea submina lupta impotriva corupției și ar putea slabi independența judiciara in Romania. Aceasta legislație, propusa inițial de Ministerul Justiției, amenința progresul pe care Romania l-a facut…

- Departamentul de stat al SUA a lansat un avertisment pe fondul modificarilor pe care Parlamentul vrea sa le faca legilor justiției. ”Statele Unite constata cu îngrijorare ca Parlamentul României are în vedere aprobarea unei legislații care ar…

- SUA au impus marti sanctiuni impotriva a 13 organizatii chineze si nord-coreene acuzate ca ajuta regimul comunist de la Phenian sa fabrice arme nucleare in pofida interdictiilor internationale.

- Miniștrii de externe ai țarilor membre UE au adoptat luni sancțiuni impotriva Venezuelei, inclusiv un embargo asupra armelor, ca raspuns la criza politica grava care afecteaza aceasta țara, relateaza dpa și AFP. Venezuela devine astfel prima țara din America Latina care este vizata…

- Statele Unite au adoptat joi sanctiuni impotriva altor oficiali venezueleni, informeaza agentiile internationale de presa. Un comunicat oficial pe site-ul de internet al Departamentului Trezoreriei arata ca sunt vizate 10 persoane, fosti sau actuali oficiali ai guvernului de la Caracas, care "sunt…

- Statele Unite poarta o responsabilitate speciala pentru comportamentul regimului ucrainean si indulgenta fata de neonazisti. Despre acesta a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza Agentia tass.ru. "Nu va surprinde pe nimeni. Statele Unite poarta o responsabilitate speciala pentru…

- Coreea de Sud a anunțat luni o runda de sancțiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii președintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP. Sursa foto: www.southkoreagovernment.com …

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost luni impreuna cu sotia sa si a depus flori la memorialul de la clubul Colectiv din Bucuresti. "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre, dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost Coruptia ucidesi…

- Organizatia Human Rights Watch (HRW) a cerut vineri sanctiuni impotriva persoanelor responsabile de atacuri chimice din Siria, la o zi dupa publicarea unui raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitatii Khan Shaykhun, relateaza AFP, conform agerpres.ro. In…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat marti ca venezuelenii au trimis "un mesaj puternic" Statelor Unite si aliatilor acestora cu prilejul alegerilor regionale castigate detasat de tabara la putere, relateaza AFP. "Poporul nostru a trimis un mesaj puternic imperialismului, lui Trump,…

- Dupa doua luni de intreruperi și cu o zi inainte ca presedintele rus Vladimir Putin sa semneze decretul privind impunerea de noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, duminica s-au reluat cursele de feribot intre portul rusesc Vladivostok și cel nord-coreean Rajin, informeaza agenția RIA, preluata de…

- Opoziția venezueleana a contestat luni victoria in alegerile regionale a socialiștilor președintelui Nicolas Maduro, expunand regimul de la Caracas unor noi sancțiuni internaționale, informeaza Reuters. Candidații formațiunii prezidențiale au obținut 17 posturi de…

- Uniunea Europeana (UE) a adoptat luni interdicția totala a investițiilor europene in Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), in incercarea de a intensifica prin aceste noi sancțiuni presiunea economica asupra Phenianului in legatura cu programele nuclear și de rachete

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Coreea de Sud a dezvoltat o tehnologie care îi permite sa creeze bombe capabile de a scurtcircuita retelele de energie electrica, lasând astfel întregi regiuni fara energie. Acestea reprezinta înca o unealta a tarii care se pregateste de razboi cu Coreea de Nord. Cunoscute…

- "Fluxul continuu de teroristi din Irak declanseaza intrebari serioase cu privire la obiectivele operatiunilor impotriva teroristilor efectuate in regiune de catre aeronavele americane si asa-numita coalitie internationala. In septembrie, cand a inceput operatiunea desfasurata de trupele siriene sprijinite…