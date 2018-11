Statele Unite îi vor sancţiona pe asasinii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi SUA ii vor putea sanctiona pe cei responsabili de asasinarea lui Khashoggi in cateva saptamani”, estimeaza Pompeo ”Continuam sa intelegem continutul faptelor. Suntem pe cale sa examinam impunerea unor sanctiuni persoanelor care pe care am fost in masurasa le identificam pana in prezent - care au participat la aceasta crima”, a declarat Pompeo la postul de radio KMOX.



”Insa acest lucru ne va mai lua probabil o mana de saptamani in plus inainte sa avem suficiente elemente pentru a implementa efectiv aceste sanctiuni, dar eu cred ca vom fi in masura s-o facem”, a adaugat el, amintind… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

