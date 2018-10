Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Alianta Nord-Atlantica sunt preocupate si trebuie sa mentina vigilenta din cauza activitatilor militare ale Rusiei, care a dezvoltat submarine militare puternice, unele fiind operationale in Marea Neagra, afirma amiralul James Foggo, comandantul Fortelor Navale SUA din Europa.

- Submarinele Krasnodar si Novorossiisk, parte din Flota la Marea Neagra a Rusiei, au inceput misiuni de antrenamente in Marea Neagra, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, citat de agentia TASS."Submarinele Krasnodar si Novorossiisk au inceput operatiunile in conformitatecu planul de antrenament",…

- Forțele aeriene al SUA au alocat aproape 40 de milioane de dolari pentru noi construcții și lucrari de îmbunatațire la baza 71 aeriana Câmpia Turzii, cu scopul descurajarii Rusiei, relateaza site-ul Defense News, citând un document al aviației americane, informeaza Mediafax.…

- Cele mai avansate avioane de lupta din lume, F-22 Raptor, au ajuns, luni, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, pentru a lua parte la exercitiul Dacian Eagle 2018, ministrul Apararii, Mihai Fifor, declarand ca acest lucru reprezinta o confirmare a soliditatii relatiilor intre SUA si Romania.…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a acordat un interviu publicatiei americane Politico, printre temele abordate numarandu-se cele referitoare la eforturile tarii noastre de consolidare a securitatii euro-atlantice, in mod special a flancului estic al NATO, inclusiv…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, in a doua zi a unui summit NATO, la Bruxelles, ca probabil poate sa retraga Statele Unite din NATO, dar ca acest lucru nu mai este necesar, relateaza The Associated Press. Potrivit unor dezvaluiri, Trump a amenintat in timpul summitului ca retrage Statele…

- Kremlinul a reiterat marti criticile la adresa expansiunii catre Est a NATO, considerand alianta militara ca un ”produs al Razboiului Rece” al carui scop este ”confruntarea” cu Rusia, dar asigurand ca nu doreste sa se amestece in summitul ei de la Bruxelles, relateaza France Presse si dpa, informeaza…