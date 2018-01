Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie au fost arestati pentru ca si-ar fi tinut captivi cei treisprezece copii ai lor intr-o locuinta din statul american California, unii dintre acestia fiind gasiti legati de paturi, a anuntat politia, informeaza site-ul postului CNN.

- Un cuplu din California a trecut printr-o experiența incredibila în timp ce se plimba cu mașina. Automobilul în care se aflau a fost luat de un torent de noroi și nu au mai putut avea control asupra lui. Barbatul a povestit ca nu credea ca mai are vreo șansa sa scape cu viața…

- Taco Bell s-a clasat pe locul 8 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat in fiecare an de publicatia Entrepreneur. Brandul Taco Bell este prezent si in Romania cu doua locatii, ambele in Bucuresti, in Baneasa Shopping City si in Mega Mall. Mai putin cunoscuta este insa,…

- Barbatul care a agresat doi copii in cartierul Drumul Taberei din Capitala a fost reținut, luni, de poliție și dus la audieri. Cei care l-au recunoscut pe suspect sunt polițiști de la Brigada Rutiera, care au susținut ca este coleg cu ei. Timp de patru zile, sute de polițiști l-au cautat pe barbatul…

- Crima sangeroasa, urmata de sinucidere, in Statele Unite ale Americii! Un barbat si-a impuscat sotia si cei doi copii, apoi s-a sinucis. Cadavrele au fost descoperit vineri, in locuinta celor doi soti.

- Adolescentul de 16 ani, care a intrat cu autoutilitara furata de la parinți in mai multe grupuri de copii a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost gasit de catre oamenii legii in coma alcoolica, la cațiva kilometri de ultimul accident.

- Potrivit Nielsen Music, din totalul unitatilor vandute, 197.000 au reprezentat copii fizice ale albumului. Billboard 200 clasifica cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei saptamani, pe baza consumului multi-metric, care include vanzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor…

- Cresterea numarului de utilizatori de telefoane mobile in Statele Unite, in special din randul copiilor, a determinat Departamentul de Sanatate Publica din California sa publice pe site-ul sau un indrumar adresat persoanelor si familiilor care doresc sa reduca expunerea la energia de frecventa radio…

- Biroul Federal de Investigatie (FBI) l-a inculpat pe Everitt Aaron Jameson, 26 de ani, pentru tentativa de furnizare de sprijin material unei organizatii teroriste straine, iar in cazul in care este gasit vinovat risca pana la 20 de ani de inchisoare.Potrivit autoritatilor, Jameson si-a…

- Studiul, publicat de Asociatia America de Psihologie in jurnalul ''Emotion'', a fost realizat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din California care a analizat, pe un grup format din 1.519 persoane din Statele Unite - 752 de barbati si 767 de femei - impactul venitului asupra modului in…

- Un asteroid de dimensiuni mari ''botezat'' 3200 Phaethon va trece foarte aproape de Pamânt la 16 decembrie, informeaza NBC News si RTL, obiectul celest fiind considerat ''potential periculos''. Aceasta este prima oara când Phaethon va fi atât de aproape de Pamânt…

- „Fixeur”, film semnat de Adrian Sitaru, este propunerea Romaniei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza” a premiilor Oscar 2018. Zilele trecute, „Fixeur” a avut parte de un turneu care a vizat mai multe orașe din California. „Fixeur” a fost prezentat…

- In era comertului online, o companie imobiliara europeana face un pariu de aproape 16 miliarde de dolari, sperand sa convinga clientii sa se reintoarca spre design-ul iesit din comun al mall-ului Jersey Garden State Plaza si spre magazinele din World Trade Center, potrivit New York Times. …

- Concursurile de frumusete pentru copii sunt la mare cautare in Statele Unite, iar concurenta acerba a condus la formarea unei adevarate industrii de profil. Pe langa tinute sofisticate si foarte scumpe, fetitele care participa sunt supuse uneori la tratamente extreme de infrumusetare. Este vorba despre…

- DJMAX Respect va sosi in Statele Unite și Europa pe PlayStation 4 via PlayStation Store in primul sfert al anului 2018, a anunțat Neowiz Games. Jocul cu muzica va putea fi incercat in cadrul PlayStation Experience 2017 in Anaheim, California in perioada 9 – 10 decembrie, iar Neowiz Games…

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Facebook a lansat o aplicatie de mesagerie pentru copii. Este pentru prima data cand gigantul Facebook creeaza un produs pentru copii, pentru a atrage utilizatori si din acel segment de varsta, unde principalul competitor este Snapchat. Messenger Kids este o aplicație „de mesagerie video…

- Noi studii prezentate in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA) in Anaheim, California, Statele Unite au aratat ca țigarile electronice pot afecta frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara.

- Cardiologii americani au anunțat, recebt, o revizuire a definiției hipertensiunii arteriale care, in opinia lor, apare cand tensiunea arteriala atinge valorile 13/80, fața de 14/90 cum era inainte, informeaza AFP, preluata de Agerpres. ”O tensiune arteriala prea ridicata este acum definita printr-o…

- Noi studii prezentate in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA) in Anaheim, California, Statele Unite au aratat ca țigarile electronice pot afecta frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara. Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat vineri ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital, tranzactie care stabileste…

- ”Bitdefender va fructifica noul parteneriat cu Vitruvian Partners pentru a-si intari pozitia de lider atat in piata de solutii de securitate pentru companii, cat si in cea pentru utilizatori individuali. Bitdefender si-a extins amprenta internationala in ultimii ani prin stabilirea unui nou sediu…

- Bitdefender, cel mai mare producator român de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat vineri ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital, tranzactie care stabileste…

- Concluzia generala a expertilor este ca racheta este mai mare, mai avansata si are un lansator mobil de productie locala, ceea ce il face mai greu de distrus intr-un atac preventiv. Insa are o pitentiala problema majora, si anume nu poate sa se duca mai departe de coasta de vest daca este…

- Ikea a relansat apelul asupra cumparatorilor pentru a inapoia aproximativ 29 de milioane de dulapuri si sertare dupa moartea unui al optulea copil, scrie Independent. Lars Petersson, CEO Ikea, a declarat ca se doreste sporirea gradului de constientizare a campaniei de rechemare a mai multor tipuri de…

- Lars Petersson, CEO Ikea, a declarat ca se doreste sporirea gradului de constientizare a campaniei de rechemare a mai multor tipuri de dulapuri si sertare care se pot rasturna cu usurinta daca nu sunt ancorate corespunzator pe un perete. Moartea unui copil din California, care a fost prins sub un…

- Un cuplu din Pennsylvania, Statele Unite, a dat in judecata politia si o companie de asigurari dupa ce un agent al acesteia din urma si oamenii legii ar fi confundat plantele de hibiscus pe care cei doi soti le cresteau in locuinta lor cu marijuana.

- O femeie de 39 ani din Bumbesti Ciocadia, agresata de soț, a fost internata, impreuna cu cei 6 copii minori ai sai, in Centrul pentru victimele violenței in familie din Tg-Jiu. Sotul acesteia a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti si i s-a intocmit dosar penal pentru violența in familie…

- O echipa de medici din Statele Unite a editat genele unui pacient in urma unei intervenții de modificare a ADN-ului realizata in premiera direct in corpul uman, informeaza AGERPRES, citand The Telegraph.Citeste si: DEZVALUIRI - Cum a ajuns procurorul general unul dintre cei mai fericiti romani…

- Ucigasul american Charles Manson, 83 de ani, cel care a comandat asasinarea actritei Sharon Tate in 1969, a fost internat intr-un spital din Bakersfield, California, iar starea lui se deterioreaza. Manson este liderul sectei care si-a trimis adeptii, cunoscuti drept “Familia Manson”, sa comita crime…

- Cel puțin cinci persoane au murit și doi copii au fost raniți in urma unui atac armat produs, marți seara intr-o scpala primara din nordul Californiei, scrie ABC News. Impușcaturile au avut loc in șapte locații, inclusiv intr-o școala primara, a transmis poliția din Californa, iar printre cei cinci…

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum țigarile electronice afecteaza frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara in cazul șoarecilor, potrivit unei cercetari preliminare prezentata duminica in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA)…

- Riscul de formare a cheagurilor de sange creste odata cu perioada de timp petrecuta in fata televizorului, chiar si daca persoanele respective efectueaza cantitatea recomandata de activitate fizica, informeaza luni Xinhua citand rezultatele unui studiu preliminar prezentat duminica in cadrul Sesiunii…

- Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum țigarile electronice afecteaza frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara in cazul șoarecilor, potrivit unei cercetari preliminare prezentata duminica in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA)…

- Riscul de formare a cheagurilor de sange crește odata cu perioada de timp petrecuta in fața televizorului, chiar și daca persoanele respective efectueaza cantitatea recomandata de activitate fizica, informeaza luni Xinhua citand rezultatele unui studiu preliminar prezentat duminica in cadrul Sesiunii…

- Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum țigarile electronice afecteaza frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara in cazul șoarecilor, potrivit unei cercetari preliminare prezentata duminica in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA)…

- Intr-un experiment efectuat pe șoareci, țigarile electronice afecteaza frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara in cazul șoarecilor. Potrivit Agerpres, duminica, in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA), in California, Statele Unite ale…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru copii ”Grigore Alexandrescu” anunța ca face o selecție a pacienților cu malformații cardiace congenitale, care urmeaza sa fie tratați impreuna cu o echipa medicala din Statele Unite ale Americii. Conform anunțului facut de conducerea instituției medicale, in perioaa…

- Dupa o nunta de vis, cu peste 500 de invitati, un cuplu din muzica populara si de petrecere a luat o decizie asteptata de toata lumea. Carmen si Culita Sterp formeaza un cuplu de succes atat pe scena cat si in realitate. S-au casatorit in urma cu o luna intr-un cadru de poveste, iar acum isi doresc…

- Jessica Allen, o femeie in varsta de 31 de ani din California, a acceptat in luna aprilie a anului 2016 sa se supuna procedurii de fertilizare in vitro, devenind mama surogat pentru un cuplu de chinezi ce nu putea avea copii. Tanara a primit de la cei doi suma de 30.000 de dolari, California fiind printre…

- Un caz extrem de rar in care o femeie a devenit insarcinata in timp ce era insarcinata i-a contrariat pe medicii din Statele Unite. Mama a nascut, fara sa stie, doi „gemeni” care proveneau de la doua cupluri diferite.

- Hackerul moldovean, retinut in Statele Unite pentru infractiuni cibernetice, și condamnat la sapte ani de inchisoare de catre judecatorii din New York, a ajuns in Moldova. Este prima extradare din America in tara noastra.

- Nivelul de glifosat, o substanța chimica controversata prezenta in unele erbicide, a crescut in mod evident, in ultimul sfert de secol, in organismul persoanelor dintr-un grup de studiu din California, potrivit unei cercetari publicate marți in Journal of the American Medical Association (JAMA),…

- Berbecii singuri sunt atrași de relații in care primeaza atracția fizica. In cuplu, posibile probleme din cauza unor falși prieteni. Taurii sunt apreciați și laudați la serviciu și primesc responsabilitați suplimentare. Deocamdata, insa, nu primesc și mai mulți bani. Gemenii vor rezolva…